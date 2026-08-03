Ponen freno a desarrollos irregulares y ecocidios en la Sierra de Arteaga

En un esfuerzo conjunto entre los tres órdenes de gobierno, la administración municipal de Arteaga mantiene acciones de inspección para frenar el crecimiento urbano desordenado y proteger las áreas naturales del municipio. La alcaldesa de Arteaga, Ana Karen Sánchez Flores, informó que se han intensificado los operativos de revisión tras recibir denuncias ciudadanas sobre obras y lotificaciones no autorizadas.

“En el tema de la sierra es algo muy importante porque nuestro mayor recurso natural y algo que nosotros cuidamos y presumimos mucho es, obviamente, su naturaleza, su bosque y sus pinos”, señaló la edil al destacar el trabajo coordinado entre dependencias municipales, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Medio Ambiente (SMA), la Propaec y la Profepa.

Uno de los casos más recientes concluyó con la clausura temporal, por parte de autoridades federales, de un proyecto ubicado sobre la carretera a Los Lirios, a la altura de la zona conocida como Glamping Nómada. El sitio fue inspeccionado tras un reporte anónimo que alertó sobre la realización de obras sin los permisos correspondientes de desarrollo urbano ni el manifiesto de impacto ambiental.

“A nosotros, como autoridad municipal, nos compete verificar que cumplan con los permisos correspondientes, tanto para subdivisiones como para lotificaciones o fraccionamientos; una vez que agotamos los procedimientos por parte de la administración municipal, lo escalamos al Estado y a la Federación”, explicó Sánchez Flores sobre el protocolo aplicado.

La alcaldesa detalló que la mayoría de los promoventes de estos desarrollos no autorizados provienen del estado de Nuevo León. Explicó que las sanciones administrativas y multas impuestas por las distintas autoridades pueden ascender a millones de pesos, además de que cualquier intento de regularización está condicionado a la obtención previa de los permisos de impacto ambiental.

Como medida de solución permanente a esta problemática, la alcaldesa anunció que en los próximos días iniciarán formalmente los trabajos para la elaboración del Plan de Ordenamiento Ecológico Territorial (POET) y la actualización del Atlas de Riesgo del municipio, instrumentos clave que permitirán regular el uso de suelo en la zona serrana.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para evitar fraudes inmobiliarios y no adquirir predios sin certeza jurídica, por lo que invitó a consultar directamente con la Dirección de Desarrollo Urbano antes de realizar cualquier compra.

“Lo que buscamos es que el crecimiento se dé de manera ordenada. Si se termina nuestra sierra, también se termina Arteaga”, concluyó la munícipe.