¿Por qué Bad Bunny llegó a Ramos Arizpe, Coahuila y no a Monterrey?

El cantante Bad Bunny aterrizó de manera forzosa en el Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe, ubicado en Ramos Arizpe, este sábado alrededor de la medianoche debido al mal clima en Monterrey.

El puertorriqueño se dirigía a la capital de Nuevo León donde continuará con la gira “World’s Hottest Tour”, pero las condiciones climáticas de neblina impidieron que la aeronave tocara suelo regio, por lo que el piloto tuvo que desviarse a la Zona Metropolitana de Saltillo para cuidar la seguridad de los tripulantes.

Autoridades del Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe confirmaron que Bad Bunny viajaba en un vuelo privado Boeing 737, que todavía no ha vuelto a despegar.

El músico más escuchado por tercer año consecutivo en la plataforma Spotify y su equipo se retiraron en vehículos en la madrugada, pero no se informó el destino que tomaron.

De acuerdo con las autoridades aeroportuarias, en las últimas dos semanas se han presentado casos de aviones con destino a Monterrey que usan el aeropuerto de la ZM Saltillo para aterrizar de manera forzosa debido al mal clima en la capital nuevoleonesa, principalmente por neblina.

“Cuando técnicamente no se ve la pista o el piloto dice no, por más equipo que tenga el avión y en tierra, pues no se aterriza por cuestiones de seguridad, y prefieren buscar un aeropuerto alterno”, explicó Luis Gerardo García, director de Servicios Estatales Aeroportuarios.

Bad Bunny, nombre artístico de Benito Antonio Martínez Ocasio, es un cantante, compositor y productor originario de Puerto Rico; cuenta con decenas de éxitos a nivel mundial y este año sacó al mercado el disco “Un verano sin ti”.