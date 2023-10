Preocupa aumento de consumo de drogas en jóvenes saltillenses durante el 2023

El consumo de drogas entre los jóvenes menores de 19 años en la capital del estado ha experimentado un aumento en comparación con las cifras del año pasado, durante el período de enero a agosto en Saltillo.

Las sustancias con más auge son el alcohol y el tabaco, que, aunque son drogas permitidas, son ampliamente consumidas. Sin embargo, en lo que respecta a sustancias prohibidas, la mariguana y el cristal son las más consumidas, incluso por niños de 10 años de edad.

Según las cifras proporcionadas por el Centro de Integración Juvenil, el año pasado se brindaron 402 atenciones durante el período de enero a agosto. De estas, el 11.44% correspondía a menores de 10 a 14 años, mientras que el 30.10% correspondía a jóvenes de 15 a 19 años, lo que equivale a 121 jóvenes que recibieron atención.

La directora del Centro de Integración Juvenil, la maestra Norma Alicia Pérez Reyes, informó que en años anteriores se estimaba que por cada joven que solicitaba ayuda, tres más no recibían atención. Destacó que el año pasado y este año, el número de jóvenes que no reciben atención por cada joven atendido ha aumentado, llegando a ser al menos cinco jóvenes que no reciben ayuda por cada joven que sí la recibe.

Además, reveló que este año, en el mismo período de enero a agosto, se han brindado 485 atenciones. El 19.9% de estas atenciones corresponden a menores de 10 a 14 años, lo que representa un aumento del 8.46% en este grupo de edad. En cuanto a los jóvenes de 15 a 19 años, se han brindado el 37.32% de las atenciones, lo que equivale a 181 adolescentes. Es decir, este año se ha brindado atención a 60 jóvenes más que el año pasado.

Es importante señalar que la atención a los jóvenes se ha centrado principalmente en el consumo de alcohol y tabaco, con un 77.32% y un 72.99%, respectivamente. Sin embargo, estas sustancias son legales y más accesibles para niños y adolescentes, a pesar de estar prohibida su venta para menores de edad.

Preocupa también el alto porcentaje de consumo de drogas ilegales, como la mariguana y el cristal, que representa el 69.07% del total en el caso de la mariguana, y el 34.64% en el caso del cristal, entre los jóvenes menores de 19 años.

La directora del Centro de Integración Juvenil informó que ha habido casos de niños menores de 10 años que llegan con adicción a la mariguana y/o al cristal. Hizo hincapié en que cuando los menores caen en alguna adicción de este tipo, es porque previamente consumieron tabaco o alcohol.

En relación con lo anterior, la licenciada Norma Alicia señaló que cuanto más temprana sea la edad en que se inicia el consumo de sustancias, más grave será el problema y más adicciones habrá que tratar. Se ha comprobado científicamente que habrá una dependencia más grave, tanto física como mental, de una o varias sustancias.

Por lo tanto, considera de suma importancia la prevención. No obstante, si ya se tiene alguna adicción, enfatizó la importancia de tratarla con profesionales especializados en el tema, como los que se encuentran en los Centros de Integración Juvenil, que llevan 54 años tratando las adicciones.

Finalizó mencionando que ante cualquier situación, se puede solicitar apoyo al centro a través de los teléfonos 844-412-51-73 y 844-412-80-70, o acudiendo a las oficinas ubicadas en la calle Purcel 609, en la Zona Centro de la Capital del Estado.