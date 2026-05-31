Preparan en Guerrero la Feria de la Sandía 2026; se realizará el 24 y 25 de julio

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    Preparan en Guerrero la Feria de la Sandía 2026; se realizará el 24 y 25 de julio
    La Feria de la Sandía es considerada uno de los eventos más esperados del municipio. UNPLASH

La feria busca ofrecer espacios de convivencia para los habitantes del municipio

GUERRERO, COAH.- La administración municipal de Guerrero, en coordinación con la empresa Agroproductos Capricho, inició los preparativos para la próxima edición de la tradicional Feria de la Sandía, que se llevará a cabo los días 24 y 25 de julio del presente año.

A través de su cuenta oficial de Facebook, el Gobierno Municipal anunció la realización de este evento, considerado uno de los más representativos y esperados por las familias de la localidad.

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El alcalde Mario Cedillo Infante destacó que, como ocurre cada año, la feria tiene como objetivo brindar a los habitantes de Guerrero y a sus visitantes jornadas llenas de tradición, alegría y convivencia familiar.

Señaló que durante la celebración se ofrecerán diversas actividades culturales y recreativas, además de música en vivo, gastronomía y espacios de entretenimiento para personas de todas las edades.

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La Feria de la Sandía es uno de los eventos más esperados por quienes viven en el municipio de Guerrero, señalaron las autoridades municipales.

Asimismo, Cedillo Infante invitó a la ciudadanía a mantenerse atenta a las redes sociales oficiales del municipio, donde en las próximas semanas se darán a conocer los detalles del programa de actividades, concursos, invitados especiales y demás sorpresas preparadas para esta edición.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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