Arranca cosecha en Matamoros y Viesca; llaman a comprar directo al productor

Matamoros, Coahuila. La actividad en las parcelas de Matamoros y Viesca comienza a tomar ritmo pleno. Actualmente, las frutas se cotizan entre los 10 y 14 pesos por kilo, aunque se anticipa un ajuste gradual a la baja conforme el mercado reciba un mayor volumen de producto y la oferta comience a superar la demanda estacional. Ante este panorama, los agricultores exhortan a la ciudadanía a evitar las compras en grandes cadenas comerciales. La invitación es a consumir directamente en “Las Meloneras”, los tradicionales puntos de venta ubicados en la salida hacia la carretera a Saltillo, donde el beneficio económico llega sin escalas a quienes trabajan la tierra.

La cosecha representa la cristalización de sueños para muchos habitantes de La Laguna. Para las familias locales, el inicio del corte es una festividad que premia el sudor de la frente. Abre la puerta a ingresos dignos durante los meses de mayor consumo. En el sector de Las Meloneras, el paisaje ya se ha transformado, con puestos repletos de fruta fresca. Esto atrae tanto a viajeros que se dirigen a la capital del estado como a residentes que acuden específicamente por la calidad del producto. José Zandte, productor local, confirmó que este arranque es prometedor por el buen tamaño de las sandías. Sin embargo, advirtió sobre la amenaza persistente de los intermediarios, conocidos como “coyotes”, quienes intentan manipular los costos comprando barato para revender a precios inflados. Una práctica que erosiona las ganancias legítimas del campesino. Paralelamente, el fenómeno comercial se ha extendido a municipios como San Pedro y Francisco I. Madero. Ahí, revendedores fijos y móviles recorren las vialidades ofreciendo la fruta con un margen de ganancia adicional. Aun así, el consumidor acepta gustoso por la comodidad de tener el producto en la puerta de su hogar. PRECIOS ESTABLES Y RETOS HÍDRICOS Líderes agrícolas informaron que los valores comerciales actuales son similares a los del ciclo pasado. No obstante, el optimismo se ve matizado por la crisis del agua. La falta de este recurso vital obliga a los productores a buscar alternativas desesperadas para no comprometer la calidad del fruto ni la supervivencia de sus huertas.

Pese a que Matamoros encabeza la producción, este año se ha logrado una planeación estratégica gracias a Fomento Agropecuario de Coahuila. El objetivo es evitar que las cosechas de San Pedro y otros puntos de la Comarca Lagunera de Durango se empalmen. Así se previene un colapso en los precios por saturación de mercado. Andrés Flores, secretario de los productores en Matamoros, destacó que el clima ha sido un aliado para la sanidad del cultivo. “Los precios inician fuertes, en 12 o 14 pesos, y bajan naturalmente cuando el campo entrega el grueso de la producción”, explicó. Subrayó que la bonanza climática ha garantizado una fruta de excelencia. El mercado opera bajo su lógica cíclica: arranques con precios altos que se estabilizan conforme el melón y la sandía inundan la región. Esta última mantiene una demanda sumamente sólida entre los laguneros. UN CICLO EXITOSO FRENTE A LA ADVERSIDAD Con un promedio de mil toneladas diarias de melón y una cifra equivalente en sandía, Matamoros se ratifica como el corazón agrícola de La Laguna. Esta producción no solo surte la mesa local, sino que viaja a distintos rincones del país, fortaleciendo el prestigio de la agricultura regional.

Sin embargo, el éxito productivo choca con la realidad del subsuelo. Los pozos profundos presentan niveles críticos, y quienes dependen del río Aguanaval operan bajo incertidumbre. Flores recordó que el año previo fue catastrófico para quienes sembraron variedades tardías. “Muchos perdimos capital el año pasado. Por eso, este ciclo hay quienes optaron por la siembra de ‘decano’, aprovechando el riego por avenida del río”, detalló. Señaló que la diversificación y el ajuste de fechas han sido claves para mitigar riesgos. En este corredor que une a Matamoros con Viesca, son cerca de 400 productores los que sostienen esta industria. El gremio concluyó haciendo un llamado urgente a los tres niveles de gobierno, denunciando la falta de programas de apoyo o subsidios que incentiven una actividad que, hasta hoy, sobrevive principalmente por el empeño individual de sus trabajadores.

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