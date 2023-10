Presenta PAN propuesta en Congreso de Coahuila para multar a vecinos ruidosos

La exposición al ruido excesivo es un problema de salud pública que ha sido minimizado o ignorado por las autoridades estatales y municipales, no obstante que genera depresión, estrés, ansiedad, alteración del sueño, fatiga, dificultad para concentrarse, problemas de memoria, irritabilidad, dolor de cabeza, padecimientos cardiovasculares y discapacidad cognitiva.

También ocasiona “acúfeno” o “tinnitus”, un trastorno en el que se escuchan zumbidos, repiques, campanilleo, chasquidos o pulsaciones sin que haya sonido exterior que los origine, que puede ser permanente o temporal.

La diputada Mayra Valdés González (PAN) propone adicionar un párrafo al Artículo 172 de la Constitución de Coahuila, para que la prevención y el combate de la contaminación sonora sea un derecho consagrado, al establecer que “será garantizado por las autoridades estatales y municipales en sus respectivos ámbitos de competencia, y para tal fin expedirán e implementarán la normatividad, procedimientos y mecanismos que resulten necesarios”.

La Organización Mundial de la Salud refiere que este “contaminante invisible” es la segunda causa de enfermedad por motivos medioambientales, después de la polución atmosférica, y representa una amenaza para la salud pública. Recomienda legislar al respecto y dotar a las viviendas, escuelas, hospitales y edificaciones de protección o aislamiento contra el sonido.

En Coahuila el ruido afecta a 3 de cada 4 personas expuestas a fuentes de vehículos, autobuses, motocicletas, fábricas y talleres, centros de entretenimiento como bares, cantinas, discotecas, restaurantes-bar, salones de fiesta y similares, bocinas instaladas dentro y fuera de los negocios, así como vecinos ruidosos que desean que toda la cuadra escuche su música.

Este tipo de fuentes de ruido pueden afectar a una persona, familia o grupo de familias por periodos de 3 a 5 horas al día, como mínimo, y hasta 6, 8 y 10 horas, dependiendo del tipo de fuente. Generan vibraciones de alto impacto que incrementan las afectaciones del sonido al producir una enorme perturbación de los sentidos y alteración nerviosa extrema con los llamados sonidos de baja frecuencia, explica la legisladora.

Son los conocidos retumbos o el clásico “bum-bum”, en el caso de la música producidos por instrumentos electroacústicos como el bajo o la guitarra, o por instrumentos de percusión como batería, tambor, bombo y timbales, que el cerebro interpreta como una agresión.

En el 90 por ciento de los casos de fuentes de música generadora de sonido contaminante, se trata de géneros musicales populares que generan ruidos de baja frecuencia que alteran a las personas.

“Afirmar que el ruido no es una prioridad para las autoridades, no solo vulnera derechos fundamentales de las víctimas, sino que, además, las revictimiza por omisión de atención, ya que en el 80 por ciento de los casos no son víctimas ocasionales; son personas que de forma reiterada y periódica sufren la afectación por la fuente de ruido que les afecta”, aseguró.