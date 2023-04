Prevén caos vial en Centro de Saltillo por cambio de rutas de transporte público hacia la calle Ramón Corona

En un recorrido realizado por VANGUARDIA, se pudo constatar que cerca de las 14:00 horas el tránsito de vehículos comienza hacerse más lento desde el cruce con General Cepeda y recién comienza a despejarse hasta cruzar con Ignacio Allende.

Al respecto del tema, el representante legal del Nicolás Bravo, Israel Ruiz, detalló que Ramón Corona ya se congestiona aunque no sea horario escolar, además de que en gran parte es provocado por los padres de la Miguel López que se estacionan en doble fila para recoger a sus hijos.

Agregó que sus diferentes niveles educativos tienen horarios y salidas diferentes, pues mientras primaria y preescolar -600 alumnos) lo hacen por Bravo, secundaria y preparatoria (700 alumnos) salen por Corona.

Ruiz además detalló que algunos estudiantes se quedan a clubes deportivos y artísticos que les alarga la estadía en el plantel hasta pasadas las 15:00 horas, por lo que ayudan a que no se congestionen tanto las calles.

El representante legal del colegio privado informó que el sistema de pick-up, en el que se asigna un carril exclusivo para acercarse a la puerta y recoger al alumno deteniéndose cerca de la puerta con el objetivo de mantener la circulación lo más fluida posible, ha sido de beneficio para que no haya tanto tráfico.

No obstante, el plan es posible realizarlo solo con primaria, que tiene menos alumnos, pues no hay carril para realizarlo sobre Corona. En ese sentido, madres de familia reportaron que no funciona de la mejor manera.

Por su parte, la directora de la primaria Miguel López, América Falcón, declaró que si bien los padres de familia de su alumnado se estaciona en doble fila ya hablado con ellos para que no suceda.

Añadió que el nuevo sistema de parquímetros puede ayudar a que no se estacionen por mucho tiempo.

No obstante detalló que aunque se han acercado al municipio, no han recibido respuesta de permisos especiales para la planta docente como ha ocurrido con otras primarias del Centro Histórico como la Anexa.

COINCIDEN DIRECTIVOS

La directiva de la Miguel López como el representante legal del Nicolás Bravo, coincidieron en varios puntos, como que ha sido positivo el apoyo que han recibido de los agentes de tránsito, que el transporte público va a congestionar aún más la vialidad y que están dispuestos a colaborar y planear para que se reduzca el tráfico de vehículos.

Además ambos relataron que entre su hora de salida (13:00 horas en la Miguel López y 14:30 en el Nicolás Bravo) y el retiro del último estudiante, pasan solo 20 minutos por lo regular.

Ruiz y Falcón detallaron que la autoridad municipal no los consultó ni se había acercado, hasta la mañana del viernes 21 de abril, para solucionar el tema.

Tanto Israel Ruiz como padres de familia del Nicolás Bravo descartaron la posibilidad de que el alumnado, a pesar de rebasar los 15 años en el caso de secundaria y preparatoria, utilice el transporte público que pasará en frente de su escuela, pues afirman que buscan darles la mayor protección a los menores.

PUEDE AYUDAR A COMERCIANTES

Al consultar a comerciantes que tienen sus negocios sobre la calle de Corona, mencionaron que el paso del transporte público en general puede ser positivo para sus establecimientos.

Abiram Salazar atiende una concept store y bazar prácticamente frente al Nicolás Bravo y declaró que si bien aumentará el tráfico, lo que puede molestar a los proveedores, ayudará a tener más visibilidad.

Por su parte, Brandon, quien atiende una barbería entre Zaragoza y Allende, tomó como algo positivo que pasen las rutas por la calle de Corona. “Uno siempre quiere que vean su negocio, aunque no se bajen del camión a la primera y lleguen, pero ya saben que aquí hay una barber”.

En ese sentido, Kenia, quien atiende una tienda de mariscos llamada Los Changueros, coincidió en que el tránsito puede abonar al tráfico pero aumentar el flujo en horas en las que normalmente baja, especialmente en fines de semana “cuando no pasa mucha gente” por la vialidad.

MUNICIPIO DESPLEGARÁ OPERATIVOS

Ante la consulta de VANGUARDIA, el municipio de Saltillo detalló que “la Dirección de Tránsito Municipal desplegará un operativo a fin de agilizar el tráfico local”.

Detalló que “se desplegarán elementos asignados a la Zona Centro, en especial sobre la calle de Pérez Treviño, así como en la de Corona, donde se ubican diferentes instituciones educativas”.

“La Dirección de Tránsito Municipal informó que se trabaja en reuniones con personal directivo de estos mismos planteles para atender el tema de manera coordinada y colaborativa”, comunicó el gobierno municipal.

No obstante, un policía de tránsito que labora en la zona y quien se identificó como “Nachito”, mencionó que no hay elementos suficientes para cubrir tanto ese cruce como otros escolares en los que se necesita su intervención.

Detalló que aunque ha intentado llamar la atención de padres de familia que se estacionan en doble fila para que circulen, “no hacen caso”. Ante la pregunta de por qué no se les infracciona, mencionó que es “por cuestiones políticas”.