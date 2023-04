$!Saltillo: la mayor preocupación de los ciudadanos en materia de seguridad es... ¡la policía!

Entre los comentarios destacan:

Natanael Kala Saberhagen dijo: “Que si no estoy con ellos, estoy contra ellos; que a los policías les pidan cuota, y como el IVA lo terminamos pagando los consumidores; que los mecanismos de seguridad que se plantean no tienen su adecuación sociocultural; que manden golpear a otra persona alguien relacionado al “poder”; olvidar malas inversiones de cualquier tipo cuando las periferias siguen teniendo problemas de desarrollo, pero que a un medio de comunicación le interese más mi opinión que revisar su historial de noticias para averiguar qué problemas persisten con los años!”.

Dora Alicia Villasana expuso: “Que no haya venta de drogas en los jóvenes y tener una policía segura”.

Edgar Mandujano dijo: “El deporte como forma de vida alejará a nuestros jóvenes, inclusive a nuestros niños, de las drogas. Necesitamos organización general”.

Ena Moran Donos apuntó: “Que el Estado siga en manos de los grupos delictivos que han pactado con las autoridades y estén en la misma nómina”.

Joc Moreno dijo: “Que llegue Morena! ¡Oh, la tigresa del PT! ¡En 3...2...1! ¡Ataquen!”.

Joel Morales expresó: “Me preocupa la prepotencia, el abuso, etc., de todas las corporaciones policiacas, GROMS, AIC, Policía civil, antes Fuerza Coahuila, etc. Lejos de sentirse uno seguro, les saca la vuelta, porque sino te inventan cualquier cosa para detenerte o ponerte algo en el automóvil”.

Daniel H. Otamendi: “La corrupción en las corporaciones y el exceso de abuso de poder de algunas instituciones, así como el mal uso del presupuesto de seguridad pública al comprar cosas banales, como caballos y razors, sin motivo alguno para la ciudad”.

Andrea Vargas: “La violencia que se ejerce desde servidores públicos, como el caso de asesinato a golpes, machetazos, martillazos hacia perritos en Monclova por parte de bomberos y protección civil, y siguen sin tener justicia”.

Yolanda Loredo subrayó: “Que no se llene de los narcos y al rato se lleven a mis hijos o hijas”.

Dago Carmona Hernández: “Lo que más me preocupa hoy en materia de seguridad son los mismos cuerpos policiacos y, en particular, en épocas electorales, ya que se la pasan levantando o acosando al electorado que no es afín al clan moreiraro”.

Hector Martinez: “Que la policía estatal extorsione al pueblo en lugar de cuidarlo”.

Jesús Díaz Delgado apuntó: “Que nos tengamos que cuidar más de la policía que de alguna otra persona”.

Karina Martínez expresó: “La venta de drogas en las escuelas”.

Doris A. Torres: “Lo mal que manejan aquí en Saltillo. Se vuelven un verdadero peligro de muerte los automovilistas particulares, de taxis, rutas urbanas, etc. Aquí en Saltillo parece que es normal rebasar por la derecha además rara vez utilizan los direccionales, los motociclistas se desplazan casi siempre sin precaución etc, etc, etc”.

Poncho Castañeda Vergara: “Me preocupa que en lugar de llevar la policía a lugares de alta peligrosidad, estén mejor cuidando al gobernador, ni siquiera al Presidente que anda solo sin achichincles”.

Rosa Bertha Escobedo dijo: “El consumo desmedido de alcohol y drogas es lo que deriva en toda la delincuencia, y no hay ningún control sobre eso”.

Lalo Portilla Audioholic: “Me preocupa que, si entra Morena, terminemos como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Zacatecas, Baja California, Michoacán, Veracruz, Quintana Roo, etc.”.

Edwin Gabriel Hernández Alvarado: “En cuestión de seguridad, me preocupa que los mismos que están en los juzgados o son familiares protegidos son quienes te roban, y que al acudir a las autoridades te salgan con puras tonterías, diciéndote que mejor lo dejes así y que no pierdas tu tiempo”.