PRI Coahuila celebra 97 años: ‘Hay partido para rato’, afirma dirigencia

En el marco del aniversario número 97 del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la dirigencia estatal en Coahuila presentó un balance de su estructura y alcance territorial, asegurando que el organismo mantiene la gestión sobre la gran mayoría de la población en la entidad. Carlos Robles Loustaunau, presidente del partido en el estado, encabezó el pronunciamiento oficial este 4 de marzo, subrayando la vigencia del instituto político bajo la consigna de que “hay PRI para rato”.

De acuerdo con las cifras proporcionadas por la dirigencia, el “tricolor” mantiene actualmente el gobierno del 90 por ciento de los habitantes coahuilenses. Este control se ejerce a través de la representación en alcaldías y el Congreso local, con legisladores y presidentes municipales que operan bajo las siglas de este organismo.

EL FACTOR SEGURIDAD Y DESARROLLO

Durante el informe de aniversario, Robles Loustaunau vinculó la permanencia del partido en el poder con las condiciones actuales de paz y seguridad que imperan en la entidad. El dirigente señaló que el modelo de gobierno impulsado por el PRI se ha centrado en el desarrollo económico y la calidad de vida, factores que, según su declaración, distinguen a Coahuila en el panorama nacional frente a otras regiones del país.

El presidente estatal del partido evitó calificar al grupo como una simple nomenclatura política, definiéndolo en su lugar como un equipo de trabajo conformado por hombres y mujeres cuya labor diaria se enfoca en causas sociales. En sus palabras, la identidad del priismo en esta zona del norte de México se fundamenta en la transparencia y en la capacidad de renovación para ajustarse a las exigencias de la ciudadanía.

LEGADO Y GESTIÓN ACTUAL

A casi un siglo de su fundación, el PRI Coahuila reivindicó su papel histórico en la creación de las instituciones que otorgaron estabilidad y rumbo democrático a México. En el contexto estatal, Robles Loustaunau reconoció la gestión de Manolo Jiménez Salinas, actual gobernador de la entidad, destacando que su administración se ha caracterizado por la entrega de resultados tangibles en materia de infraestructura, generación de empleo y blindaje de la seguridad pública.

Finalmente, el comité estatal reiteró que la confianza depositada por los votantes es el motor que mantiene al partido como la fuerza política predominante en la región. Con el cierre de este ciclo de 97 años, el partido busca afianzar su estructura de cara a los próximos retos electorales, manteniendo la premisa de cercanía con los sectores sociales de Coahuila.