Primer eje de trabajo del nuevo rector de la UAdeC: perspectiva de género

El rector de la UAdeC, Octavio Pimentel, indicó que el proyecto que acapara su interés es potenciar a las mujeres universitarias.

A lo largo de la historia de la universidad se han presentado casos de violencia contra mujeres. Como una forma de erradicarlos, hace tres años se implementó el Tribunal Universitario.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Veo una comunidad UAdeC poco escuchada; hoy hay más libertad de opinión’: rector Octavio Pimentel

En este período de tiempo se han atendido 103 denuncias por violencia, que dieron como resultado un total de 16 docentes, personal administrativo y estudiantes dados de baja definitiva.

Ante esta situación, Pimentel, indicó que no habrá tolerancia para quien violente a las mujeres. Recordó que su mamá fue víctima de violencia por discriminación.

Relató que su madre dedicó su vida a la academia. Se convirtió en la primera mujer que dirigió la Escuela de Artes Plásticas, hoy facultad. Incluso, en ese momento, era la única directora en Saltillo.

La discriminación la enfrentó cuando quiso ser presidenta de la Academia de directores. “Le dijeron que no podía ser, porque era mujer y eso después le costó a mi mamá tener que renunciar a la universidad y entrar en un proceso difícil de su vida... entró en un proceso de depresión muy fuerte, y ese proceso de depresión la llevó a terminar con su vida por una enfermedad... todo ese proceso me tocó vivirlo con ella. Yo creo que no podemos permitir que las mujeres vuelvan a pasar por una situación de este tipo por eso creo y trato de potenciar las mujeres universitarias a que levanten la voz”.

Pimentel ha convertido este eje en el principal. En entrevista comentó que se debe potenciar el estatuto que marca que el 50% de los puestos deben ser mujeres.

Cabe mencionar que la UAdeC no ha tenido una rectora. Octavio Pimentel dijo que le gustaría que hubiera una mujer al frente de la universidad, al mismo tiempo que dijo que respetará la autonomía de las elecciones.

Entre las primeras acciones está la transformación del protocolo de actuación contra la violencia de género a dependencia para dar autonomía al tratamiento de este problema.

La reforma al protocolo universitario en materia de género fue realizada por el Tribunal Universitario.

Indicó que la primera acción que hizo al llegar a la rectoría fue firmar la solicitud para que el protocolo se elevara a nivel de dependencia. Y aseguró que en casos de violencia se actuará hasta las últimas consecuencias.