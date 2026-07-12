‘Primero gastan y luego ven cómo pagan’: Abramo Masso advierte severo boquete fiscal del Gobierno Federal

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    ‘Primero gastan y luego ven cómo pagan’: Abramo Masso advierte severo boquete fiscal del Gobierno Federal
    El diputado federal Jericó Abramo Masso criticó la estrategia económica del Gobierno Federal. ARCHIVO

El legislador federal advierte que la deuda pública alcanzará los 21 billones de pesos al cierre del año, pagando 1.6 billones tan solo en intereses

El diputado federal Jericó Abramo Masso lanzó una dura crítica contra la gestión económica del Gobierno Federal de Morena, advirtiendo que el país enfrenta un grave déficit fiscal derivado de una errónea planeación presupuestal, donde “primero se gasta y luego se ve cómo se paga”.

El legislador priista, quien integra las comisiones de Hacienda y Crédito Público, así como de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados, expuso que la deuda pública del país cerrará el presente año alcanzando casi 21 billones de pesos. Esta cifra representa más del doble de los 10 billones de pesos que la administración federal recibió al asumir el poder en 2018.

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”En cualquier empresa sana, en cualquier presupuesto familiar, colectivo, municipal, estatal o federal, primero se deben tomar en cuenta los ingresos y, una vez que sabes con cuánto vas a contar, empiezas a programar y planear tu gasto. En Morena no es así; la deuda ya les está pesando de manera absoluta y por eso tienen graves problemas en la balanza fiscal”, aseveró Abramo Masso.

El congresista enfatizó que el endeudamiento acumulado a lo largo de los gobiernos de Morena ya merma de forma directa los recursos del Estado. Detalló que, tan solo para el actual ejercicio fiscal, la Federación tendrá que destinar 1.6 billones de pesos únicamente para cubrir el pago de intereses de la deuda pública.

Ante la falta de liquidez provocada por gastar más de lo que se ingresa, Abramo Masso calificó como una postura de “desesperación” las recientes intenciones de buscar nuevas vías de recaudación sobre el patrimonio familiar y los fondos de ahorro.

En particular, cuestionó la postura de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres, respecto a la posibilidad de gravar las herencias o los recursos heredados.

”Se equivoca la ministra, con todo respeto. Es la desesperación del Gobierno Federal de no tener recursos porque están gastando más de lo que pueden ingresar. Pretende atropellar los derechos de quienes ya tributaron honestamente, pagaron ISR, IVA o IEPS y dejaron un patrimonio registrado ante el SAT. No hay razón para que, al dejar su legado, los beneficiarios tengan que volver a pagar impuestos por dinero que ya fiscalizó el Estado”, puntualizó el legislador.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

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