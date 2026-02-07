Programas sociales transforman la vida de miles de familias en Ramos Arizpe

La política social del Gobierno Municipal de Ramos Arizpe da resultados visibles en distintos sectores de la población, al traducirse en apoyos concretos que inciden directamente en la economía y la calidad de vida de las familias. Así lo expuso el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, quien destacó que los programas implementados no se quedan en el discurso, sino que responden a necesidades reales de la ciudadanía. El edil señaló que el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas ha sido determinante para fortalecer estas acciones, al mantener una coordinación permanente entre el Gobierno del Estado y el municipio. Esta sinergia, afirmó, ha permitido ampliar la cobertura de los apoyos y garantizar que los beneficios lleguen a quienes más lo requieren. TE PUEDE INTERESAR: Anuncia Alcalde de Ramos Arizpe la creación de mil empleos “Contamos con el apoyo decidido del gobernador Manolo Jiménez, quien siempre ha demostrado su compromiso con nuestra ciudad. Gracias a esa coordinación, hoy podemos llevar más beneficios a quienes más lo necesitan”, expresó el edil.

Uno de los esquemas con mayor alcance es el programa “Mercadito Todos por Más – Mejora”, el cual se ha desarrollado en dos ediciones y ha beneficiado a cerca de 30 mil personas. A través de este mecanismo, las familias pueden acceder a productos de la canasta básica y artículos de primera necesidad a precios accesibles, lo que representa un alivio significativo ante el incremento del costo de vida y fortalece la economía del hogar.

En el rubro educativo, el Gobierno Municipal ha reforzado la entrega de útiles escolares y cuadernos, apoyando de manera directa a madres y padres de familia durante el ciclo escolar. Este respaldo contribuye a que niñas, niños y jóvenes cuenten con las herramientas necesarias para su formación académica, reduciendo la carga económica para los hogares. El mejoramiento de vivienda es otro de los ejes prioritarios de la estrategia social. Programas como la entrega de tinacos y minisplits a bajo costo han permitido a las familias mejorar las condiciones de sus hogares, garantizando el acceso al almacenamiento de agua y espacios más confortables, especialmente ante las altas temperaturas que se registran en la región.

A estos esfuerzos se suma el programa “Enchúlame la Casa”, que tan solo el año pasado benefició a mil 500 habitantes mediante acciones de rehabilitación y mejoramiento de vivienda, contribuyendo a dignificar los hogares y elevar la calidad de vida de sus ocupantes. De igual forma, la entrega constante de productos básicos como huevo y leche se ha mantenido como un apoyo directo a la alimentación de las familias ramosarizpenses, reforzando la seguridad alimentaria en los sectores más vulnerables del municipio.