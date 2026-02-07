Programas sociales transforman la vida de miles de familias en Ramos Arizpe

Coahuila
/ 7 febrero 2026
    Programas sociales transforman la vida de miles de familias en Ramos Arizpe
    Con el respaldo del Gobierno del Estado, la administración municipal encabezada por Tomás Gutiérrez Merino impulsa programas de alimentación, educación y mejoramiento de vivienda. FOTO: CORTESÍA

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que, con el respaldo del Gobierno del Estado, los programas sociales en Ramos Arizpe han generado beneficios reales en alimentación, educación y vivienda para miles de familias

La política social del Gobierno Municipal de Ramos Arizpe da resultados visibles en distintos sectores de la población, al traducirse en apoyos concretos que inciden directamente en la economía y la calidad de vida de las familias. Así lo expuso el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, quien destacó que los programas implementados no se quedan en el discurso, sino que responden a necesidades reales de la ciudadanía.

El edil señaló que el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas ha sido determinante para fortalecer estas acciones, al mantener una coordinación permanente entre el Gobierno del Estado y el municipio. Esta sinergia, afirmó, ha permitido ampliar la cobertura de los apoyos y garantizar que los beneficios lleguen a quienes más lo requieren.

“Contamos con el apoyo decidido del gobernador Manolo Jiménez, quien siempre ha demostrado su compromiso con nuestra ciudad. Gracias a esa coordinación, hoy podemos llevar más beneficios a quienes más lo necesitan”, expresó el edil.

El programa "Enchúlame la Casa" ha beneficiado a mil 500 habitantes mediante acciones de mejoramiento que dignifican los hogares.
El programa “Enchúlame la Casa” ha beneficiado a mil 500 habitantes mediante acciones de mejoramiento que dignifican los hogares. FOTO: CORTESÍA

Uno de los esquemas con mayor alcance es el programa “Mercadito Todos por Más – Mejora”, el cual se ha desarrollado en dos ediciones y ha beneficiado a cerca de 30 mil personas. A través de este mecanismo, las familias pueden acceder a productos de la canasta básica y artículos de primera necesidad a precios accesibles, lo que representa un alivio significativo ante el incremento del costo de vida y fortalece la economía del hogar.

Con programas sociales integrales, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe refrenda su compromiso de trabajar cercano a la gente y generar bienestar para miles de familias.
Con programas sociales integrales, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe refrenda su compromiso de trabajar cercano a la gente y generar bienestar para miles de familias. FOTO: CORTESÍA

En el rubro educativo, el Gobierno Municipal ha reforzado la entrega de útiles escolares y cuadernos, apoyando de manera directa a madres y padres de familia durante el ciclo escolar. Este respaldo contribuye a que niñas, niños y jóvenes cuenten con las herramientas necesarias para su formación académica, reduciendo la carga económica para los hogares.

El mejoramiento de vivienda es otro de los ejes prioritarios de la estrategia social. Programas como la entrega de tinacos y minisplits a bajo costo han permitido a las familias mejorar las condiciones de sus hogares, garantizando el acceso al almacenamiento de agua y espacios más confortables, especialmente ante las altas temperaturas que se registran en la región.

Familias ramosarizpenses aprovechan los apoyos alimentarios impulsados por el municipio, que representan un respaldo importante para el gasto diario del hogar.
Familias ramosarizpenses aprovechan los apoyos alimentarios impulsados por el municipio, que representan un respaldo importante para el gasto diario del hogar. FOTO: CORTESÍA

A estos esfuerzos se suma el programa “Enchúlame la Casa”, que tan solo el año pasado benefició a mil 500 habitantes mediante acciones de rehabilitación y mejoramiento de vivienda, contribuyendo a dignificar los hogares y elevar la calidad de vida de sus ocupantes.

De igual forma, la entrega constante de productos básicos como huevo y leche se ha mantenido como un apoyo directo a la alimentación de las familias ramosarizpenses, reforzando la seguridad alimentaria en los sectores más vulnerables del municipio.

El programa "Mercadito Todos por Más – Mejora" ha beneficiado a cerca de 30 mil personas, facilitando el acceso a productos de la canasta básica a precios accesibles.
El programa “Mercadito Todos por Más – Mejora” ha beneficiado a cerca de 30 mil personas, facilitando el acceso a productos de la canasta básica a precios accesibles. FOTO: CORTESÍA

Con esta suma de acciones, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe refrenda su compromiso de trabajar cercano a la gente, impulsando programas sociales integrales que promueven el bienestar, la equidad y el desarrollo, y que se reflejan en mejores condiciones de vida para miles de familias del municipio.

