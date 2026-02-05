Anuncia Alcalde de Ramos Arizpe la creación de mil empleos; intensificará la esterilización de mascotas

RAMOS ARIZPE, COAH.- El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, anunció una estrategia integral que incluye la creación de mil empleos temporales y el reforzamiento del Control Canino, buscando mejorar la seguridad y la economía de las familias, ramosarizpenses a partir del mes de marzo.

Respecto al programa laboral, el Edil señaló que se trabaja bajo instrucciones del Gobernador para definir los lineamientos. “Este empleo temporal se van a hacer ahí en el municipio, estamos poniéndonos de acuerdo para ver las bases del programa para empezar en marzo”, explicó Gutiérrez.

TE PUEDE INTERESAR: Reforzarán vigilancia sanitaria en aeropuertos de Coahuila ante llegada de visitantes por el Mundial

El objetivo es reclutar personas que atraviesan situaciones difíciles para que cuenten con un ingreso seguro. “Que puedan tener uno, dos o tres meses de trabajo para que puedan tener ese sustento en la casa”, detalló el Alcalde sobre el impacto social esperado.

En el tema de salud pública y tras el sensible fallecimiento de dos menores, el municipio endurecerá el control de animales. “Estamos convencidos que la principal forma de poder combatir el crecimiento de los perros callejeros es la esterilización”, enfatizó.

Para agilizar estas labores, Gutiérrez anunció la adquisición de equipo especializado. “Vamos a modificar un quirófano portátil para poder llegar a las colonias y poder tener más acción, en vez de hacer 30, poder llegar a los 60 ó 70 animalitos”, precisó el Alcalde.

Asimismo, hizo un llamado a la tenencia responsable, tras los incidentes donde perros recogidos de la calle causaron tragedias. “El vivir con mascotas es una responsabilidad muy grande, no nomás es darles una bolsita de croquetas, hay que bañarlos, peinarlos y esterilizarlos”, puntualizó.

El centro “Mi mascota” se encuentra actualmente saturado con 70 animales, por lo que se buscará fomentar la adopción responsable. “No han sido sacrificados, ahí los seguimos teniendo porque no tenemos un reglamento en el cual puedan ser sacrificados”, aclaró ante el cuestionamiento ciudadano.

Finalmente, el Alcalde confirmó que mañana continuará el programa "Mercado en tu colonia" en Manantiales del Valle. “Estamos esperando alrededor de entre mil 500 y 2 mil personas, se han sumado patrocinadores que nos ayudan con estas acciones”, concluyó Gutiérrez Merino.