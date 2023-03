Valeria Salinas es una mujer saltillense, ingeniera industrial, esposa y mamá que actualmente trabaja en Tesla. Recuerda el camino que tuvo que recorrer para alcanzar y cumplir el sueño que comenzó cuando era una adolescente, la grata sorpresa que se llevó al darse cuenta que su sueño se cumplió de la forma menos esperada y el cambio que ha provocado esta experiencia en su vida. Esta es su historia. -Valeria, cuéntanos, ¿quién eres y a qué te dedicas?- Mi nombre es Ángela Valeria Salinas López, soy originaria de Saltillo, estoy por cumplir 30 años. Soy Ingeniero Industrial, egresada del Instituto Tecnológico de Saltillo, soy “burra parda”. Tengo una maestría en Administración y Alta Dirección por la Universidad Iberoamericana. Estoy casada con Moisés Valdés Torres, a quien conocí en la industria automotriz; también es ingeniero. Tengo una hija de 2 años. Actualmente vivo en Fremont, California, en Estados Unidos.

-¿Valeria siempre quiso ser ingeniera o hubo cambios en el camino?- Sí, siempre quise ser ingeniera, lo supe en la secundaria y prepa. En la primaria soñaba con ser astronauta o veterinaria, porque me gustaban mucho los animales, pero cuando llegué a la etapa de mi vida que tenía que definir qué es lo que iba a estudiar, siempre estuve muy segura que quería una ingeniería, siempre he sido muy buena en las matemáticas y física, es algo que se me da natural, no tenía que estudiar mucho. Cuando decidí por una carrera, elegí Ingeniería Industrial, porque es una carrera en la cual se tiene mucha área de trabajo, mucho campo laboral. - ¿Cómo llegó tu oportunidad para trabajar en Tesla?- Un día me llegó un mensaje por LinkedIn, era un reclutador de Tesla, me comentó que le parecía muy interesante mi perfil, y preguntó: ¿quieres aplicar para una vacante?, me quedé impactada, no es algo que esperaba, al principio pensé que era spam, investigue el perfil de la persona que me envió el mensaje y vi que estaba certificada su cuenta, y fue como inicié mi proceso.. -¿Cuánto duró tu proceso para llegar a Tesla? Todo comenzó hace un año. El proceso para entrar a la empresa duró casi ocho meses, son procesos largos y demasiados requisitos. Pasé por casi 20 rondas de entrevistas. Realmente no fue fácil. -¿Cómo fue el apoyo de tu familia?- Ha sido fundamental el apoyo de mi esposo y mi mamá. Mi esposo siempre me impulsó desde el inicio, me dio aliento y me dijo que yo era capaz de esto y mucho más. Estoy totalmente agradecida con él, siempre me dijo: Hasta donde llegues en este sueño, te va a servir mucho como experiencia., y afortunadamente llegamos hasta el final. Él fue mi mayor motivador. ¿Cuál es el rol que ha tomado tu esposo en esta aventura de trabajar en Tesla? Ahorita que estamos acá, cambió su rol por completo, en Saltillo ambos trabajábamos, él tenía un muy buen trabajo, muy estable de muchos años en una muy buena empresa. Ahora está ejerciendo su paternidad de una manera perfecta, siempre fue muy balanceado el trabajo, las actividades de la casa y la maternidad/paternidad por parte de ambos así como también en la parte económica. Ahora que no iba a trabajar, él sentía un poco de desconcierto, pero lo cierto es que mi esposo y yo somos un equipo y dividimos el trabajo entre los dos para poder alcanzar nuestros sueños, al estar en Tesla es un sueño que se cumple para los dos, juntos hacia la misma meta. Siempre quisimos vivir la experiencia de vivir en otro país y todo el esfuerzo para alcanzar un sueño, requiere cierto sacrificio, y ahora me apoya con nuestra hija, del cuidado mientras trabajo. Él me dijo que ese es su compromiso hacia la casa y la familia y es algo que hablamos y consideramos y estuvimos ambos de acuerdo. -¿Tomar la decisión de irte a trabajar a Estados Unidos fue sencilla?- Cuando fui a la entrevista presencial, aproveché ese momento para ver la ciudad, conocerla, dónde podría vivir; les comento que California es muy caro, y me tomé el tiempo para conocer el lugar y hacer cuentas, ya que esto era muy importante en la decisión que tomaría de irme, ya que me iba a ir con mi familia y siendo mamá, cada decisión que tomé fue con base en mi hija y mi esposo.

¿Qué consejo darías para poder tener una vida equilibrada en la casa, trabajo y familia? Tener un balance entre el trabajo, ser esposa y mamá. Salgo del trabajo y allí terminó mi día laboral. Llego a casa a ser mamá, a pasar tiempo con mi niña, a jugar con ella, no dejo trabajo para llevar a casa, trato de distribuir muy bien mis horas laborales para sacar el mejor provecho y adelantar lo más que se pueda del trabajo, para poder disfrutar el tiempo con mi esposo y mi hija. Los fines de semana no he tenido que ir a trabajar, la cultura americana respeta mucho el tiempo en familia. Mi consejo sería ser más organizadas y lo más importante, no sentirnos mal o culpables o tener remordimiento de que nuestros hijos están con alguien más, que nos los cuidan por estar trabajando. En la sociedad, aún hay temas en los que se piensa diferente, por ejemplo de que la mujer debe quedarse en casa o no trabajar para estar con sus hijos. He leído artículos, donde también dicen que algunas empresas prefieren contratar mamás, porque hacen trabajos más eficientes, más rápidos, hacen mejor su trabajo, pues se tiene un ojo diferente para ver las cosas y estamos alertas. Las animo a motivarnos entre las que somos mamás y también trabajamos, pues lo que hacemos es para el bien de nuestros hijos. Una vez materializado tu sueño, ¿qué significa para ti haber llegado a este punto? La verdad es algo muy padre, formo parte de un equipo global y damos soporte a todas las plantas y es muy padre; nos da la oportunida de aprender mucho. ¿Qué es lo más emocionante que has vivido hasta este momento en Tesla? Mi primer día de trabajo fue muy emocionante porque empecé a aprender muchísimas cosas, pero a su vez me di cuenta que el aprendizaje está en uno mismo, porque si uno se queda sentado esperando a que alguien más resuelva tus dudas, nunca vas a avanzar. Es crucial el hecho de tener iniciativa y buscar las cosas porque nunca van a llegar si te quedas esperando y si quieres sobresalir y salir adelante tienes que echarle muchas ganas. También es emocionante conocer gente de todo el mundo. Es un equipo súper internacional. Hay gente estadounidense, de la India, asiática, europeos, ves mexicanos, hay muchísimos mexicanos, entonces también es muy padre ir conociéndolos y aprender de ellos. ¿Qué opinas de la llegada de Tesla, cómo crees que va a ser el impacto que va vivir Nuevo León?, ¿Crees que cambie la vida de la ciudad de Ramos Arizpe y de Saltillo?, Va a tener un gran impacto positivo de muchísimas maneras y definitivamente sí cambiará la vida de la ciudad de Saltillo y Ramos Arizpe. El hecho de que Tesla se instale tan cerca de Saltillo va a hacer que la ciudad se desarrolle a un nivel muy acelerado en tema económico, de mano de obra, de ingeniería, eso va a impulsar muchísimo a los estudiantes actuales, porque las personas que están ahorita estudiando, sobre todo las carreras de ingeniería, pues van a tener un sueño y una inspiración de trabajar en una empresa como esta. El impacto económico va a ser sin duda muy grande por todas las fuentes de empleo que se van a generar no solo directa sino indirectamente también. Leí que esto es una oportunidad para el aeropuerto en Ramos Arizpe, para impulsarlo y hacerlo crecer ya que estará más cerca de la planta que el aeropuerto de Monterrey. Se va a tener que mejorar la infraestructura de las carreteras, se habla de que un tren que conecte desde Derramadero hasta Monterrey. Y pues no es nada más la planta, van a llegar proveedores y muchos pueden que se instalen en Saltillo, entonces va a ser un crecimiento pero exagerado y eso es bueno para la ciudad. ¿Crees que la educación profesional en México es suficiente para que exista la mano de obra calificada para este tipo de industria? Algo que considero que la educación en México debe mejorar es la asignatura del inglés, eso es lo primero. Lamentablemente el nivel de inglés que hay ahorita, al menos en las escuelas públicas, es bajo y este idioma es fundamental, más si se está estudiando ingeniería, hablar inglés es casi una obligación, para crecer en la industria. Es muy importante que inviertan en el tema de inglés, y lo que se pueda hacer por cuenta propia, en mi caso, tomé clases de inglés y lo practiqué. También viví un año en Alemania cuando estaba estudiando en el Tecnológico, me fui para aprender un tercer idioma, a través del programa de Au Pair y allí aprendí alemán. En mi experiencia lo que yo les puedo decir es que la Universidad únicamente te da las bases y donde aprendes mucho más es cuando empiezas a trabajar a vivir la experiencia en la industria. Los estudios son un complemento que se combina con los sueños de hasta dónde quieres llegar, qué tanto quieres aprender. Es importante también buscar por nuestra cuenta entrenamientos y cursos para complementar lo que aprendemos en la escuela. A las personas que van a la escuela nada más para pasar una materia o tener un papel, les va a ser muy difícil llegar alto y mantenerse. La brecha salarial en México es muy notoria entre los profesionistas que son hombres y las mujeres, aunque se trabaje en el mismo puesto, ¿en Estados Unidos pasa lo mismo? No, los sueldos se asignan con base a su experiencia, no si eres hombre o mujer. ¿Te gustaría regresar a México a trabajar a la GigaFactory en Nuevo León o te gustaría quedarte en California? Muy buena pregunta, hace poco que me enteré que se abría la planta en México. Cuando tomamos la decisión de mudarnos a California no estuvo en nuestros planes regresarnos a México, al menos no pronto, aquí nos gusta el lugar, la cultura laboral es muy diferente, como familia tenemos planes en Estados Unidos, quiero que mi hija crezca en esta cultura, que aprenda el idioma, por lo tanto ahorita en un corto plazo no buscaría regresar a México.