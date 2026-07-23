Pronostican para Coahuila tormentas y acumulados de hasta 75 milímetros en próximas días

La autoridad estatal advirtió que no se prevé un impacto directo de la tormenta tropical “Bertha” sobre territorio coahuilense, pero sí un aumento en la humedad disponible para el noreste del País, en combinación con otros sistemas atmosféricos, lo que abre la puerta a precipitaciones acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento, encharcamientos y, de manera aislada, caída de granizo.

Coahuila enfrentará entre este jueves 23 y el sábado 25 de julio un periodo de lluvias y tormentas con posibilidad de acumulados fuertes a muy fuertes en distintas regiones del estado, especialmente entre la tarde del jueves y el viernes, de acuerdo con el pronóstico difundido por la Subsecretaría de Protección Civil estatal y con los reportes del Servicio Meteorológico Nacional.

El pronóstico oficial del SMN para este jueves ubica al este de Coahuila entre las zonas con lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, y el extendido a 96 horas mantiene precipitaciones relevantes en distintas porciones del estado.

Este jueves, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos reportó que “Bertha” se encontraba ya tierra adentro, cerca de la frontera entre Texas y Luisiana, con lluvias fuertes sobre la costa texana y proceso de debilitamiento.

Aun así, el Servicio Meteorológico Nacional señaló que el ingreso de humedad favorecido por ese ciclón, y su posterior desplazamiento como baja presión remanente sobre Texas, seguiría alimentando condiciones para lluvias en el noreste de México.

Con base en la alerta difundida por Protección Civil de Coahuila, la Región Norte, la Carbonífera, la Centro-Desierto y la Sureste concentran los mayores acumulados previstos, con rangos generales de 5 a 25 milímetros y puntos de 25 a 50, mientras que en sectores del noreste, oriente y zonas aisladas del sureste podrían alcanzarse entre 50 y 75 milímetros.

En la Laguna, el estimado es menor en términos generales, aunque también existe probabilidad de lluvias puntuales fuertes.

El Gobierno Estatal advirtió además sobre ráfagas de 40 a 60 kilómetros por hora, escurrimientos en zonas serranas, aumento en niveles de ríos y arroyos y reducción de visibilidad al conducir.

El mayor riesgo no está sólo en la cantidad de agua acumulada, sino en la rapidez con la que pueden presentarse tormentas intensas en lapsos cortos, sobre todo en áreas urbanas con drenaje insuficiente, vialidades de baja pendiente y cauces intermitentes.

El propio aviso de “Bertha” emitido por el Centro Nacional de Huracanes advierte que lluvias de este tipo pueden generar inundaciones repentinas aisladas, particularmente en entornos urbanos.