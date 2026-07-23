Pronostican para Coahuila tormentas y acumulados de hasta 75 milímetros en próximas días

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    Pronostican para Coahuila tormentas y acumulados de hasta 75 milímetros en próximas días
    La tormenta ‘Bertha’ tocó tierra este jueves en Texas; prevén en Coahuila tormentas, granizo aislado y rachas de viento. CORTESÍA

‘Bertha’ dejará jueves y viernes humedad y riesgo de lluvias fuertes en el estado

Coahuila enfrentará entre este jueves 23 y el sábado 25 de julio un periodo de lluvias y tormentas con posibilidad de acumulados fuertes a muy fuertes en distintas regiones del estado, especialmente entre la tarde del jueves y el viernes, de acuerdo con el pronóstico difundido por la Subsecretaría de Protección Civil estatal y con los reportes del Servicio Meteorológico Nacional.

La autoridad estatal advirtió que no se prevé un impacto directo de la tormenta tropical “Bertha” sobre territorio coahuilense, pero sí un aumento en la humedad disponible para el noreste del País, en combinación con otros sistemas atmosféricos, lo que abre la puerta a precipitaciones acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento, encharcamientos y, de manera aislada, caída de granizo.

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El pronóstico oficial del SMN para este jueves ubica al este de Coahuila entre las zonas con lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, y el extendido a 96 horas mantiene precipitaciones relevantes en distintas porciones del estado.

Este jueves, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos reportó que “Bertha” se encontraba ya tierra adentro, cerca de la frontera entre Texas y Luisiana, con lluvias fuertes sobre la costa texana y proceso de debilitamiento.

Aun así, el Servicio Meteorológico Nacional señaló que el ingreso de humedad favorecido por ese ciclón, y su posterior desplazamiento como baja presión remanente sobre Texas, seguiría alimentando condiciones para lluvias en el noreste de México.

Con base en la alerta difundida por Protección Civil de Coahuila, la Región Norte, la Carbonífera, la Centro-Desierto y la Sureste concentran los mayores acumulados previstos, con rangos generales de 5 a 25 milímetros y puntos de 25 a 50, mientras que en sectores del noreste, oriente y zonas aisladas del sureste podrían alcanzarse entre 50 y 75 milímetros.

En la Laguna, el estimado es menor en términos generales, aunque también existe probabilidad de lluvias puntuales fuertes.

El Gobierno Estatal advirtió además sobre ráfagas de 40 a 60 kilómetros por hora, escurrimientos en zonas serranas, aumento en niveles de ríos y arroyos y reducción de visibilidad al conducir.

El mayor riesgo no está sólo en la cantidad de agua acumulada, sino en la rapidez con la que pueden presentarse tormentas intensas en lapsos cortos, sobre todo en áreas urbanas con drenaje insuficiente, vialidades de baja pendiente y cauces intermitentes.

El propio aviso de “Bertha” emitido por el Centro Nacional de Huracanes advierte que lluvias de este tipo pueden generar inundaciones repentinas aisladas, particularmente en entornos urbanos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-registra-cuatro-golpes-de-calor-durante-la-temporada-de-altas-temperaturas-BG22353277

Protección Civil estatal pidió evitar actividades al aire libre durante tormentas eléctricas, no cruzar calles inundadas o arroyos con corriente, asegurar objetos que puedan desprenderse por el viento y mantener a la mano documentos, lámparas y teléfonos ante posibles cortes de energía.

También recomendó no bajar la guardia por el calor: aunque domina el pronóstico de lluvias, persisten temperaturas elevadas y el llamado a cuidar especialmente a niñas, niños, adultos mayores y mascotas.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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