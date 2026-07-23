Se aproxima Tormenta intensa a México con 72 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 60 km/h

Para este jueves, el ingreso de humedad favorecido por el ciclón tropical Bertha , el cual se espera que impacte y que se desplace posteriormente como baja presión remanente sobre Texas, E.U.A ., en interacción con inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Tamaulipas (norte), Nuevo León (norte y oeste) y Coahuila (este).

Una Tormenta se aproxima al territorio mexicano , provocando fuertes lluvias intensas por 72 horas, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas , esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Por otra parte, el monzón mexicano en interacción con una vaguada en niveles altos de la atmósfera , así como un canal de baja presión sobre el sureste del territorio nacional y el avance de la onda tropical 20 sobre el sureste y sur del país, mantendrán condiciones para lluvias puntuales muy fuertes en Oaxaca (costa) y Chiapas (costa); puntuales fuertes en Sonora (noreste), Sinaloa (noreste), Nayarit (sur), Jalisco (oeste y sur), Colima, Michoacán (oeste y suroeste) y Guerrero (sureste); lluvias con intervalos de chubascos en Baja California Sur, Durango, Chihuahua, San Luis Potosí, Estado de México, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; y lluvias aisladas en zonas de Baja California, Zacatecas, Morelos y Ciudad de México.

Una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera , recorrerá el oriente, centro, sur, occidente y norte de México, en interacción con canales de baja presión , el monzón mexicano y divergencia , generarán la probabilidad de chubascos con lluvias fuertes a muy fuertes en las mencionadas regiones, con lluvias puntuales intensas en zonas de Sinaloa durante el viernes y sábado.

Finalmente, continuará el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso el norte del país, persistiendo la onda de calor en zonas de Baja California (noreste y centro), Baja California Sur (centro y sur) y Sonora (noroeste, oeste y centro).

Un anticiclón en niveles medios de la atmósfera , favorecerá el incremento de las temperaturas diurnas sobre el noroeste y norte del territorio mexicano, persistiendo el ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso en Baja California y Sonora. Asimismo, prevalecerá la onda de calor en zonas de Baja California (noreste y centro), Baja California Sur (centro y sur) y Sonora (noroeste, oeste y centro).

Una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera , una vaguada en niveles medios y la onda tropical (núm. 21) , originarán la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en el sureste mexicano, con lluvias intensas en zonas de Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas durante el día domingo.

Finalmente, se prevé la posible formación de un ciclón tropical frente a las costas del occidente y sur mexicano, sin afectar a territorio nacional.

CLIMA PARA SALTILLO

Para Saltillo, el pronóstico de este jueves, una mínima de 19 y máxima de 30 grados, con cielo nublado, el viernes tendremos una máxima de 26 y una mínima de 18 grados, finalmente para el sábado, una máxima de 29 y mínima de 18.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Coahuila (este), Nuevo León (norte y oeste), Tamaulipas (norte), Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora (noreste), Sinaloa (noreste), Nayarit (sur), Jalisco (oeste y sur), Colima, Michoacán (oeste y suroeste) y Guerrero (sureste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Estado de México, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Zacatecas, Morelos y Ciudad de México.

TEMPERATURAS MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA

Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste, este y oeste).

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur (centro y sur), Sinaloa (norte), Chihuahua (noreste y suroeste), Coahuila (norte y noreste), Nuevo León (norte) y Tamaulipas (noroeste, oeste y centro).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Nayarit, Jalisco (norte y oeste), Colima, Michoacán (suroeste), Guerrero (noroeste), Oaxaca (este), Chiapas (oeste), Durango (oeste y noreste), Zacatecas (sur), San Luis Potosí (centro y este), Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos (sur), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Aguascalientes.

PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Sonora, Coahuila, Puebla, Chiapas y Campeche.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Nuevo León, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Oaxaca (istmo de Tehuantepec), Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Yucatán.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Sinaloa, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Ciudad de México, Guerrero y Quintana Roo.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California.

Mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

¿QUÉ ES UNA TORMENTA?

Una tormenta es un fenómeno meteorológico caracterizado por una perturbación de la atmósfera que puede incluir lluvia, viento fuerte, truenos, relámpagos, granizo e incluso nieve, dependiendo de las condiciones climáticas. Se produce cuando masas de aire con diferentes temperaturas y niveles de humedad interactúan, generando inestabilidad en la atmósfera.

Las tormentas se forman principalmente a partir de nubes de gran desarrollo vertical, conocidas como cumulonimbus, que pueden alcanzar más de 10 kilómetros de altura. En su interior ocurren fuertes corrientes ascendentes y descendentes de aire que favorecen la formación de lluvia intensa, descargas eléctricas y, en algunos casos, granizo.

Tipos de tormentas

Tormenta eléctrica: Se caracteriza por la presencia de rayos y truenos, acompañados o no de lluvia.

Tormenta de lluvia: Produce precipitaciones intensas que pueden ocasionar inundaciones.

Tormenta de granizo: Genera la caída de bolas de hielo de distintos tamaños.

Tormenta de nieve: Ocurre en regiones frías y deja acumulaciones importantes de nieve.

Tormenta tropical: Es un ciclón tropical con vientos sostenidos de entre 63 y 118 km/h. Si aumenta su intensidad, puede convertirse en huracán.

¿Cómo se forma una tormenta?

Para que se desarrolle una tormenta deben coincidir tres elementos principales:

Aire cálido y húmedo, que asciende con facilidad.

Inestabilidad atmosférica, que favorece el crecimiento de las nubes.

Un mecanismo de ascenso, como un frente frío, una montaña o el intenso calentamiento del suelo.

Al elevarse, el aire se enfría y el vapor de agua se condensa formando nubes. Si el proceso continúa, las gotas de agua y los cristales de hielo crecen hasta precipitarse en forma de lluvia, granizo o nieve.