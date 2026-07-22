Coahuila registra cuatro golpes de calor durante la temporada de altas temperaturas

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    Coahuila registra cuatro golpes de calor durante la temporada de altas temperaturas
    Coahuila suma cuatro casos de golpe de calor durante la temporada, sin registrar fallecimientos asociados a las altas temperaturas. CORTESÍA

La entidad no reporta fallecimientos; autoridades mantienen llamado a prevenir riesgos por exposición al calor extremo

Coahuila acumula cuatro casos de golpe de calor durante la actual temporada de temperaturas extremas, sin que hasta el momento se hayan registrado defunciones asociadas a esta causa, de acuerdo con el más reciente informe de la Secretaría de Salud federal, correspondiente a la primera quincena de julio.

A nivel nacional, la dependencia ha documentado mil 174 personas afectadas por padecimientos relacionados con el calor y 43 fallecimientos, cifra que representa el 3.66 por ciento del total de los casos notificados durante la vigilancia epidemiológica de la temporada.

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El reporte precisa que la mayor parte de las muertes, equivalente al 93 por ciento, estuvo relacionada con golpes de calor, mientras que el resto correspondió a cuadros de deshidratación.

MANTIENEN VIGILANCIA ANTE EL CALOR EXTREMO

Las entidades con mayor número de defunciones son Baja California, Veracruz, Chiapas, Nayarit, Tabasco y Tamaulipas, aunque los efectos de las altas temperaturas se han extendido a diversas regiones del País.

La Secretaría de Salud señaló que, con base en los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), persistirá un ambiente caluroso a muy caluroso en el noroeste, norte y occidente de México, así como en la Península de Yucatán, con temperaturas que en algunas zonas podrían superar los 45 grados Celsius.

Ante estas condiciones, las autoridades sanitarias reiteraron el llamado a la población para evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor radiación, mantenerse hidratada y utilizar ropa ligera, además de prestar especial atención a niñas, niños, personas adultas mayores y quienes realizan actividades al aire libre.

El golpe de calor es la forma más grave de lesión provocada por las altas temperaturas y ocurre cuando el organismo pierde la capacidad de regular su temperatura corporal, la cual puede superar los 40 grados Celsius.

Especialistas advierten que esta condición constituye una emergencia médica, ya que, de no recibir atención inmediata, puede ocasionar daños severos en órganos vitales como el cerebro, el corazón, los riñones y los músculos, además de incrementar el riesgo de complicaciones permanentes e incluso la muerte.

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