Pronosticas lluvias para el sureste de Coahuila al iniciar la semana; calor extremo en zonas centro y norte del estado

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    Pronosticas lluvias para el sureste de Coahuila al iniciar la semana; calor extremo en zonas centro y norte del estado
    El Servicio Meteorológico Nacional prevé el mayor potencial de lluvias en la región sureste, mientras el norte continuará con temperaturas cercanas a los 40 grados. ARCHIVO

El SMN prevé el mayor potencial de lluvias en Saltillo y alrededores; mientras las regiones carbonífera y fronteriza continuarán con temperaturas altas

Mientras el sureste de Coahuila se prepara para un inicio de semana con lluvias, tormentas eléctricas y un descenso en las temperaturas, el norte del estado enfrentará un panorama completamente distinto, con ambiente extremadamente caluroso y máximas cercanas a los 40 grados centígrados, de acuerdo con el pronóstico emitido por la Subsecretaría de Protección Civil del Estado con base en información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El contraste climático será una de las principales características entre este lunes 3 y el miércoles 5 de agosto. En la región sureste, integrada por Saltillo, Ramos Arizpe, Arteaga, General Cepeda y Parras de la Fuente, el potencial de precipitaciones aumentará de forma importante durante el periodo.

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Para este lunes se pronostica una probabilidad de lluvia del 32%; el martes alcanzará el 68%, el porcentaje más alto previsto para cualquier región de Coahuila durante la semana, mientras que el miércoles se mantendrá en 37%, con posibilidad de tormentas acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento.

La región centro-desierto también permanecerá bajo vigilancia. Municipios como Monclova, Frontera, Castaños, San Buenaventura y Cuatro Ciénegas registrarán probabilidades de lluvia del 37% este lunes, 33% el martes y 43% el miércoles, por lo que se esperan precipitaciones de moderadas a fuertes de manera aislada.

En contraste, la región norte tendrá un ambiente predominantemente seco. Municipios como Piedras Negras, Acuña, Nava, Allende, Zaragoza y Guerrero registrarán temperaturas máximas de entre 38 y 39 grados centígrados durante los primeros cuatro días de la semana, mientras que la probabilidad de lluvia apenas oscilará entre el 2 y el 4%.

La región carbonífera mantendrá un comportamiento similar, con temperaturas de hasta 39 grados y escasas posibilidades de precipitación, entre el 4 y el 5%, por lo que continuará el ambiente caluroso durante gran parte del día.

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Las autoridades estatales recomendaron a la población del sureste extremar precauciones ante posibles encharcamientos, descargas eléctricas y rachas de viento, mientras que en el norte exhortaron a evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratados y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas debido a las altas temperaturas.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

Me interesa la tecnología y la manera en que está transformando al periodismo y a los medios de comunicación. Esa inquietud me ha llevado a mantenerme en constante actualización y a complementar mi experiencia editorial con la consultoría empresarial, la capacitación y la aplicación de inteligencia artificial en distintos procesos de comunicación.

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