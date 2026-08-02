Pronosticas lluvias para el sureste de Coahuila al iniciar la semana; calor extremo en zonas centro y norte del estado

El contraste climático será una de las principales características entre este lunes 3 y el miércoles 5 de agosto. En la región sureste, integrada por Saltillo, Ramos Arizpe, Arteaga, General Cepeda y Parras de la Fuente, el potencial de precipitaciones aumentará de forma importante durante el periodo.

Mientras el sureste de Coahuila se prepara para un inicio de semana con lluvias, tormentas eléctricas y un descenso en las temperaturas, el norte del estado enfrentará un panorama completamente distinto, con ambiente extremadamente caluroso y máximas cercanas a los 40 grados centígrados, de acuerdo con el pronóstico emitido por la Subsecretaría de Protección Civil del Estado con base en información del Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ).

Para este lunes se pronostica una probabilidad de lluvia del 32%; el martes alcanzará el 68%, el porcentaje más alto previsto para cualquier región de Coahuila durante la semana, mientras que el miércoles se mantendrá en 37%, con posibilidad de tormentas acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento.

La región centro-desierto también permanecerá bajo vigilancia. Municipios como Monclova, Frontera, Castaños, San Buenaventura y Cuatro Ciénegas registrarán probabilidades de lluvia del 37% este lunes, 33% el martes y 43% el miércoles, por lo que se esperan precipitaciones de moderadas a fuertes de manera aislada.

En contraste, la región norte tendrá un ambiente predominantemente seco. Municipios como Piedras Negras, Acuña, Nava, Allende, Zaragoza y Guerrero registrarán temperaturas máximas de entre 38 y 39 grados centígrados durante los primeros cuatro días de la semana, mientras que la probabilidad de lluvia apenas oscilará entre el 2 y el 4%.

La región carbonífera mantendrá un comportamiento similar, con temperaturas de hasta 39 grados y escasas posibilidades de precipitación, entre el 4 y el 5%, por lo que continuará el ambiente caluroso durante gran parte del día.