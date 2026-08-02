Endurecerá vigilancia contra motocicletas con escapes ruidosos en Sabinas, Coahuila

La medida responde a reportes de habitantes que señalan afectaciones a la tranquilidad de colonias y zonas comerciales por unidades cuyos sistemas de escape fueron alterados para generar un mayor nivel de sonido.

SABINAS, COAH.- Las motocicletas con escapes modificados serán objeto de una campaña de vigilancia y sanciones en Sabinas , Coahuila, a partir de esta semana, luego de que las autoridades municipales anunciaron un operativo para atender una de las quejas ciudadanas más recurrentes relacionadas con el ruido excesivo en la vía pública.

El operativo estará dirigido principalmente a motocicletas que circulan con escapes modificados o sin silenciadores, una práctica que, además de incrementar la contaminación acústica, puede representar una infracción a los reglamentos de Tránsito y a la normativa ambiental.

En México, incluso, se encuentra en análisis una iniciativa para reforzar las sanciones contra este tipo de modificaciones debido a sus efectos en la salud pública y la convivencia urbana.

El anuncio ocurre en un contexto donde diversas ciudades del país han implementado acciones similares para disminuir los niveles de ruido provocados por vehículos con modificaciones no autorizadas.

Especialistas advierten que la exposición constante a sonidos de alta intensidad puede afectar el descanso, elevar los niveles de estrés y alterar la calidad de vida de quienes habitan en zonas de mayor circulación vehicular.