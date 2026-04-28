Propone diputada devolver 100% de aportaciones a burócratas sin derecho a pensión en Coahuila

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 28 abril 2026
    Propone diputada devolver 100% de aportaciones a burócratas sin derecho a pensión en Coahuila
    La diputada Zulmma Guerrero presentó una iniciativa para que trabajadores estatales y municipales de Coahuila recuperen el 100 por ciento de las cuotas aportadas si se separan del servicio sin derecho a pensión. TOMADA DEL VIDEO

La iniciativa plantea eliminar el tope actual del 50% y armonizar leyes estatales con criterio federal

Una iniciativa presentada en el Congreso de Coahuila plantea que trabajadores estatales y municipales que se separen del servicio sin alcanzar una pensión puedan recuperar el 100 por ciento de las cuotas que aportaron durante su vida laboral.

La propuesta fue impulsada por la diputada Zulmma Guerrero, de UDC buscando modificar el esquema actual que solo permite la devolución de hasta la mitad de esos recursos, mientras el resto permanece en los fondos de pensiones.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/aprueba-congreso-de-coahuila-reforma-constitucional-en-materia-de-igualdad-sustantiva-ED20328286

El planteamiento se sustenta en un criterio reciente del Poder Judicial de la Federación que considera inconstitucional la retención parcial de estos ahorros, al vulnerar el derecho de propiedad sobre el salario y la seguridad jurídica de los trabajadores.

La iniciativa establece que los empleados podrán recuperar la totalidad de sus aportaciones personales al momento de separarse del cargo sin derecho a pensión. No obstante, para mantener la viabilidad financiera de los sistemas de pensiones, propone que las aportaciones patronales y los intereses generados permanezcan en los fondos.

Asimismo, contempla que, en caso de fallecimiento del trabajador en estas condiciones, sus beneficiarios puedan acceder también al total de las cuotas aportadas.

El proyecto implica modificaciones a diversas leyes estatales y municipales en materia de pensiones, con el fin de unificar el criterio y eliminar el límite del 50 por ciento en todos los casos.

“Mediante esta propuesta se busca reparar la violación sustentada por el tribunal Constitucional en el criterio reseñado, mediante la introducción de la norma en las respectivas legislaciones del Estado de Coahuila de Zaragoza que regulan los sistemas de pensiones de las personas funcionarias públicas del Estado y los municipios, que disponga que la persona trabajadora que sin tener derecho a pensión se separe o sea separada del servicio por cualquier causa, podrá optar por recuperar no únicamente la mitad de las cuotas que aportó, sino su totalidad, sin incluir los intereses generados por las mismas, los cuales seguirán formando parte del Fondo de Pensiones o del Patrimonio de la Dirección de Pensiones respectivo.” explicó.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Pensiones

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


CONGRESO DE COAHUILA

Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Crucificada

Crucificada
true

Morena: ¿Cómo resolvería usted este entuerto?
true

POLITICÓN: ¿Reglas a la medida? Morena alista cambios a sus estatutos con dedicatoria de Coahuila

El festival reunirá iniciativas de rescate y espacios para encontrar hogar a perros y gatos, además de recolectar insumos para su cuidado.

Arman en Saltillo ‘Échanos una patita Fest’ en apoyo a perros y gatos rescatados

El hombre fue trasladado en código rojo a un hospital para recibir atención médica especializada tras las severas lesiones sufridas.

Tren arrolla a hombre en Ramos Arizpe; sufre amputación de ambas piernas

Reconoce ‘Kikín’ Fonseca altos índices de seguridad en Saltillo

Reconoce ‘Kikín’ Fonseca altos índices de seguridad en Saltillo
Ucrania se consolida como una potencia militar independiente y líder estratégico en la defensa de los valores democráticos europeos.

Con ustedes, el nuevo líder del mundo libre
Agentes federales y fuerzas de seguridad acordonan la residencia de Cole Tomas Allen en Torrance, California, tras su detención en Washington D.C

¿Qué llevó al sospechoso del ataque a la cena de corresponsales a viajar de costa a costa?