Propone diputada devolver 100% de aportaciones a burócratas sin derecho a pensión en Coahuila

La propuesta fue impulsada por la diputada Zulmma Guerrero, de UDC buscando modificar el esquema actual que solo permite la devolución de hasta la mitad de esos recursos, mientras el resto permanece en los fondos de pensiones.

Una iniciativa presentada en el Congreso de Coahuila plantea que trabajadores estatales y municipales que se separen del servicio sin alcanzar una pensión puedan recuperar el 100 por ciento de las cuotas que aportaron durante su vida laboral.

El planteamiento se sustenta en un criterio reciente del Poder Judicial de la Federación que considera inconstitucional la retención parcial de estos ahorros, al vulnerar el derecho de propiedad sobre el salario y la seguridad jurídica de los trabajadores.

La iniciativa establece que los empleados podrán recuperar la totalidad de sus aportaciones personales al momento de separarse del cargo sin derecho a pensión. No obstante, para mantener la viabilidad financiera de los sistemas de pensiones, propone que las aportaciones patronales y los intereses generados permanezcan en los fondos.

Asimismo, contempla que, en caso de fallecimiento del trabajador en estas condiciones, sus beneficiarios puedan acceder también al total de las cuotas aportadas.

El proyecto implica modificaciones a diversas leyes estatales y municipales en materia de pensiones, con el fin de unificar el criterio y eliminar el límite del 50 por ciento en todos los casos.

“Mediante esta propuesta se busca reparar la violación sustentada por el tribunal Constitucional en el criterio reseñado, mediante la introducción de la norma en las respectivas legislaciones del Estado de Coahuila de Zaragoza que regulan los sistemas de pensiones de las personas funcionarias públicas del Estado y los municipios, que disponga que la persona trabajadora que sin tener derecho a pensión se separe o sea separada del servicio por cualquier causa, podrá optar por recuperar no únicamente la mitad de las cuotas que aportó, sino su totalidad, sin incluir los intereses generados por las mismas, los cuales seguirán formando parte del Fondo de Pensiones o del Patrimonio de la Dirección de Pensiones respectivo.” explicó.