Aprueba Congreso de Coahuila reforma constitucional en materia de igualdad sustantiva

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Coahuila
/ 28 abril 2026
    Aprueba Congreso de Coahuila reforma constitucional en materia de igualdad sustantiva
    La iniciativa impulsada por Luz Elena Morales obliga a municipios y dependencias estatales a adecuar reglamentos, protocolos y acciones para garantizar una vida libre de violencia y mayor equidad laboral. CONGRESO DE COAHUILA

El Congreso de Coahuila aprobó por unanimidad una reforma a la Constitución local en materia de igualdad sustantiva, impulsada por la diputada Luz Elena Morales. El objetivo es armonizar la legislación estatal con los cambios federales aprobados en 2024.

El dictamen, elaborado por la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, establece la obligación del Estado de avanzar más allá de la igualdad formal. También plantea adoptar medidas que eliminen barreras estructurales que afectan principalmente a las mujeres.

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Entre los cambios, se incorpora a nivel constitucional la perspectiva de género como criterio obligatorio en la actuación de autoridades. Además, se reconoce el derecho a una vida libre de violencia. También se establece la responsabilidad del Estado de impulsar acciones que reduzcan la brecha salarial entre hombres y mujeres.

La reforma modifica la forma en que deben interpretarse las leyes. Establece que las autoridades deberán aplicar el principio que más favorezca a las personas, considerando condiciones de desventaja. Asimismo, se introduce el enfoque de interseccionalidad en la impartición de justicia.

En el ámbito institucional, se plantea que corporaciones de seguridad, ministerios públicos y autoridades educativas deberán incorporar la perspectiva de género en sus funciones. Los ayuntamientos, por su parte, deberán adecuar sus reglamentos para garantizar estos principios.

Con los cambios, ahora la Constitución reconoce la diversidad de estructuras familiares. Se incorpora el concepto de “familias” para incluir distintos modelos existentes en la sociedad.

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El dictamen también establece medidas en el ámbito laboral. Busca garantizar igualdad en procesos de contratación, permanencia y ascenso, así como prevenir la discriminación.

Tras su aprobación en el Congreso, la reforma será enviada a los municipios para su validación conforme al proceso constitucional. Una vez publicada, entrará en vigor al día siguiente. Las autoridades contarán con un plazo de 180 días para adecuar su normativa interna y capacitar a su personal.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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