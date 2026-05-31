Protección animal llega al campo: vacunan a más de 300 mascotas en Ramos Arizpe

De acuerdo con un reporte de la dependencia municipal, el personal veterinario recorrió 18 ejidos, entre ellos Las Coloradas, Higueras, Tortuga, Alto de Norias, Cosme, San Gregorio, Ojo Caliente y La Sauceda.

RAMOS ARIZPE, COAH.- La Unidad de Control y Bienestar Animal “Mi Mascota” de Ramos Arizpe intensificó durante las últimas semanas sus labores de atención veterinaria preventiva en comunidades rurales del municipio, beneficiando a cientos de perros y gatos mediante diversas campañas de salud.

Como resultado de estas jornadas, los brigadistas aplicaron 320 vacunas antirrábicas y el mismo número de tratamientos de desparasitación, con el objetivo de proteger tanto la salud pública como la de los animales de compañía.

Además, 247 mascotas recibieron tratamiento garrapaticida para prevenir la presencia de pulgas y garrapatas, lo que contribuye a reducir riesgos sanitarios en las comunidades atendidas.

La dependencia informó que estas acciones continuarán a partir del 12 de junio, cuando las brigadas se trasladen a la zona urbana de Ramos Arizpe para ampliar la cobertura de atención.

Finalmente, recordó a la ciudadanía que cuenta con un módulo permanente de vacunación antirrábica gratuita en sus instalaciones ubicadas en la calle Vía de las Vacas, a un costado del Panteón San Ignacio, con horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas.