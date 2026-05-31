Protección animal llega al campo: vacunan a más de 300 mascotas en Ramos Arizpe

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Coahuila
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    Protección animal llega al campo: vacunan a más de 300 mascotas en Ramos Arizpe
    Las brigadas de salud animal recorrieron 18 ejidos de Ramos Arizpe, donde aplicaron vacunas antirrábicas y tratamientos preventivos a perros y gatos. MANUEL RODRÍGUEZ

Refuerzan brigadas preventivas de salud animal en comunidades rurales

RAMOS ARIZPE, COAH.- La Unidad de Control y Bienestar Animal “Mi Mascota” de Ramos Arizpe intensificó durante las últimas semanas sus labores de atención veterinaria preventiva en comunidades rurales del municipio, beneficiando a cientos de perros y gatos mediante diversas campañas de salud.

De acuerdo con un reporte de la dependencia municipal, el personal veterinario recorrió 18 ejidos, entre ellos Las Coloradas, Higueras, Tortuga, Alto de Norias, Cosme, San Gregorio, Ojo Caliente y La Sauceda.

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Como resultado de estas jornadas, los brigadistas aplicaron 320 vacunas antirrábicas y el mismo número de tratamientos de desparasitación, con el objetivo de proteger tanto la salud pública como la de los animales de compañía.

Además, 247 mascotas recibieron tratamiento garrapaticida para prevenir la presencia de pulgas y garrapatas, lo que contribuye a reducir riesgos sanitarios en las comunidades atendidas.

La dependencia informó que estas acciones continuarán a partir del 12 de junio, cuando las brigadas se trasladen a la zona urbana de Ramos Arizpe para ampliar la cobertura de atención.

Finalmente, recordó a la ciudadanía que cuenta con un módulo permanente de vacunación antirrábica gratuita en sus instalaciones ubicadas en la calle Vía de las Vacas, a un costado del Panteón San Ignacio, con horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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