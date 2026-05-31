Mantiene Ramos Arizpe labores permanentes de limpieza y mantenimiento en espacios públicos

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    Mantiene Ramos Arizpe labores permanentes de limpieza y mantenimiento en espacios públicos
    Los trabajos también forman parte de las medidas preventivas de protección civil ante la temporada de lluvias. CORTESÍA

Las acciones buscan conservar en buenas condiciones los espacios públicos y las vialidades

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con el objetivo de conservar en óptimas condiciones los espacios públicos y vialidades del municipio, además de fortalecer las acciones preventivas ante la temporada de lluvias, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe mantiene de manera permanente trabajos de limpieza y mantenimiento en distintos sectores de la ciudad.

Las labores son realizadas por personal de las áreas operativas e incluyen barrido manual y mecánico, deshierbe, descacharrización, retiro de escombro, limpieza de áreas verdes, mantenimiento de espacios públicos y atención de puntos específicos que requieren intervención para mejorar su funcionalidad y prevenir afectaciones que pudieran comprometer la movilidad o generar riesgos a la población.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/mantiene-ramos-arizpe-cobertura-total-de-alumbrado-en-comunidades-rurales-AG21052323

De forma cotidiana, las cuadrillas municipales realizan recorridos y acciones programadas en avenidas, calles, plazas, parques, camellones y zonas habitacionales, atendiendo tanto necesidades detectadas por las dependencias correspondientes como reportes realizados por la ciudadanía.

$!Las labores incluyen barrido manual y mecánico, deshierbe, descacharrización y retiro de escombro.
Las labores incluyen barrido manual y mecánico, deshierbe, descacharrización y retiro de escombro. CORTESÍA

Las autoridades municipales destacaron que mantener limpios los espacios comunes es una tarea compartida entre gobierno y sociedad, por lo que exhortaron a la población a evitar el depósito irregular de basura, escombro y otros desechos en la vía pública, prácticas que afectan la imagen urbana, generan riesgos sanitarios y pueden obstruir los escurrimientos pluviales.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/continua-ramos-arizpe-trabajando-por-la-seguridad-IG21051119

Asimismo, recordaron que se encuentra disponible el sistema “Ramos Atiende”, una herramienta de atención ciudadana vía WhatsApp a través del número 844 451 6276, mediante la cual las y los habitantes pueden reportar situaciones relacionadas con limpieza, mantenimiento de parques, recolección de basura, luminarias, baches, semáforos, agua potable y otros servicios municipales.

El municipio señaló que esta plataforma permite generar reportes y dar seguimiento a cada solicitud, fortaleciendo la comunicación entre la ciudadanía y las dependencias responsables para una atención más eficiente de las necesidades en colonias, barrios y comunidades.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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