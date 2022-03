¿Qué pasaría si una bomba nuclear explotara en Saltillo?... estos serían los devastadores efectos (fotos)

La tensión mundial por la guerra entre Rusia y Ucrania ha aumentado ante las declaraciones del canciller ruso, Sergei Lavrov, quien ayer advirtió que si estallara una guerra mundial por la invasión, “sería nuclear y devastadora”.

Según los últimos datos disponibles, Rusia cuenta actualmente con 5 mil 977 ojivas nucleares: mil 500 estarían pendientes de ser desmanteladas y 4 mil 477 ojivas todavía estarían disponibles para su uso.

Por su parte, Estados Unidos dejó ver que esta preparada ante una probable confrontación nuclear pues el ‘Avión del Juicio Final’ fue visto realizando misión de entrenamiento ante la amenaza nuclear.

MÁS SOBRE LA GUERRA | Minuto a Minuto: Guerra Rusia-Ucrania, octavo día con más bombardeos rusos en medio de nuevas negociaciones

Pero, de darse un conflicto mundial con armas nucleares en el que intervenga México, ¿Qué pasaría si Rusia utilizara una de sus bombas en la ciudad de Saltillo?

Gracias al simulador gratuito de la organización Outrider, podemos obtener datos de que ocurriría de darse un ataque nuclear con bombas atómicas.

AQUÍ PUEDES HACER LA SIMULACIÓN SOBRE LA CAÍDA DE UNA BOMBA NUCLEAR

(Dirígete al apartado Interactive: What Happens in Bomb Blast?)

La fundación Outrider, es una organización de medios sin fines de lucro que brinda análisis sobre seguridad, políticas y justicia social, está detrás de esta herramienta.

Al introducir los datos de la ciudad de Saltillo, veremos en la pantalla un efecto que simula al de una explosión al mismo tiempo que vamos viendo cómo evoluciona la onda expansiva.