Ramos Arizpe fortalece convivencia ciudadana con rehabilitación de espacios recreativos

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Coahuila
/ 30 marzo 2026
    Ramos Arizpe fortalece convivencia ciudadana con rehabilitación de espacios recreativos
    La rehabilitación de plazas y parques fortalece la convivencia en colonias y comunidades de Ramos Arizpe. CORTESÍA

Infraestructura recreativa renovada impulsa cohesión comunitaria, fomenta actividades al aire libre y eleva bienestar colectivo en sectores urbanos y rurales

RAMOS ARIZPE, COAH.- Como parte de una estrategia urbana orientada al bienestar social, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe avanza en la rehabilitación y creación de áreas recreativas que hoy operan como ejes de convivencia y encuentro ciudadano.

La administración encabezada por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino ha consolidado intervenciones en distintos puntos del municipio, priorizando la recuperación de plazas y parques en colonias y comunidades. Entre las acciones destacan la mejora de la Plaza Emilio Carranza, en la colonia Fidel Velázquez, la intervención en Plaza Villamagna, así como la habilitación de nuevos espacios en zonas rurales como San Gregorio y el ejido Mesillas.

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Estas obras forman parte del programa “Con obra tras obra, Ramos se transforma”, iniciativa que ha permitido ampliar la oferta de espacios adecuados para el esparcimiento, la actividad física y la integración vecinal.

INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA FORTALECER LA COMUNIDAD

A través de procesos de rehabilitación integral, se han optimizado áreas verdes, instalado juegos infantiles, modernizado el alumbrado público, intervenido canchas deportivas y andadores, además de incorporar mobiliario urbano funcional.

$!Espacios recreativos rehabilitados mejoran la imagen urbana.
Espacios recreativos rehabilitados mejoran la imagen urbana. CORTESÍA

El Alcalde subrayó que estas acciones responden a una visión que prioriza la calidad de vida desde lo cotidiano, al impulsar entornos seguros y accesibles para todas las edades.

“Cada espacio recuperado representa una inversión directa en la convivencia, en la tranquilidad y en la construcción de comunidad. Nuestro objetivo es que en cada sector existan lugares dignos donde las familias puedan reunirse y fortalecer sus lazos”, expresó.

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