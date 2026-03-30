Cuatro Ciénegas reactiva tres de sus parques turísticos tras clausura del río Mezquites

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/ 30 marzo 2026
    Cuatro Ciénegas reactiva tres de sus parques turísticos tras clausura del río Mezquites
    Señalización y medidas de cuidado ambiental se mantienen en los parques, equilibrando turismo y conservación de la flora y fauna local. ESPEICAL

La reapertura parcial ayuda a restaurar la economía local, beneficiando hoteles, restaurantes y operadores turísticos que dependen directamente de la afluencia de visitantes

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- LA reactivación turística en el Pueblo Mágico de Cuatro Ciénegas avanza tras la reapertura parcial de los parques administrados por Grupo 1800, luego de que el río Mezquites fuera cerrado temporalmente por motivos ambientales. Tres de los cuatro espacios ya operan con normalidad, mientras que el área del río Mezquites podría reabrir en las próximas 48 horas, informó Armando de la Garza Gaytán, secretario de la Asociación Mexicana de Hoteles y Hospedaje en Coahuila.

El funcionario indicó que los cierres breves generaron afectaciones mínimas a los visitantes, principalmente a quienes tenían viajes programados, pero subrayó que la mayoría de los parques ya están disponibles para los turistas. “La expectativa es que para el jueves previo a Semana Santa todos los espacios estén funcionando con normalidad”, señaló, con lo que se espera consolidar la recuperación del flujo turístico en la región.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/invita-manolo-jimenez-a-visitar-pueblos-magicos-de-coahuila-durante-semana-santa-FN19723053

ACUERDOS ENTRE AUTORIDADES PARA NORMALIZAR LA ACTIVIDAD

De la Garza Gaytán detalló que la reapertura parcial se logró tras un acercamiento entre autoridades estatales y federales, lo que permitió destrabar el conflicto sin prolongar los cierres. Señaló que los acuerdos priorizaron tanto la protección ecológica de las áreas naturales como la estabilidad económica de los prestadores de servicios locales.

El cierre simultáneo de parques representaba un riesgo directo para la economía regional, ya que el turismo en Cuatro Ciénegas depende de estos espacios naturales. Restaurantes, hoteles y operadores turísticos se ven afectados por cualquier interrupción, por lo que mantener la actividad es clave para la cadena de servicios vinculada a los parques.

IMPACTO ECONÓMICO Y SOSTENIBILIDAD DEL DESTINO

De la Garza enfatizó que los parques abarcan alrededor de 400 hectáreas y requieren mantenimiento constante y recursos económicos, por lo que la operación de los espacios no solo sostiene la economía, sino que también contribuye a la conservación ambiental. Los visitantes aportan cuotas que se destinan a la protección de áreas naturales, garantizando un equilibrio entre turismo y ecología.

Con la reanudación total de los parques, se prevé un incremento significativo de visitantes durante la temporada vacacional de Semana Santa, consolidando a Cuatro Ciénegas como uno de los destinos turísticos más importantes de Coahuila.

(Con información de medios locales)

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Semana Santa
Turismo
Parques

Localizaciones


Cuatro Ciénegas

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Peces agolfados

Peces agolfados
true

El cuerpo del delito
true

POLITICÓN: Operativos contra autos robados en Saltillo ni frenan fraude ni corrupción
Myra Cheng, candidata a doctora en informática Cinoo Lee, investigadora postdoctoral en psicología, y Dan Jurafsky, profesor de informática y lingüística en el campus universitario de Stanford, California.

Estudio alerta sobre chatbots que refuerzan que las personas tomen malas decisiones y dañan sus relaciones
Noelia, una chica de Barcelona quien, en 2022, intentó suicidarse después de haber sufrido una agresión sexual múltiple.

Noelia y la Eutanasia
Jugadores y cuerpo técnico encabezado por Daniel Suárez e Israel Carrillo sellaron el boleto nacional.

Coahuila Sub-15 avanza a la Olimpiada Nacional 2026 tras destacar en Saltillo
El presidente Trump llega a la pista, acompañado por su seguridad y personal militar en uniforme ceremonial; su gestión de la guerra ha sido descrita como errática, oscilando entre amenazas de escalada e intentos de diplomacia.

Ultimátums descabellados y bombardeos ‘a mansalva’: un retrato de Trump en guerra
Manifestantes en Cuba portan retratos de Fidel Castro; A pesar de los cambios de liderazgo, el legado de la familia Castro sigue siendo fundamental para la simbología del poder en la isla.

Los herederos de Castro emergen en medio de la crisis en Cuba