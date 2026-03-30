Cuatro Ciénegas reactiva tres de sus parques turísticos tras clausura del río Mezquites

El funcionario indicó que los cierres breves generaron afectaciones mínimas a los visitantes, principalmente a quienes tenían viajes programados, pero subrayó que la mayoría de los parques ya están disponibles para los turistas. “La expectativa es que para el jueves previo a Semana Santa todos los espacios estén funcionando con normalidad” , señaló, con lo que se espera consolidar la recuperación del flujo turístico en la región.

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- LA reactivación turística en el Pueblo Mágico de Cuatro Ciénegas avanza tras la reapertura parcial de los parques administrados por Grupo 1800, luego de que el río Mezquites fuera cerrado temporalmente por motivos ambientales. Tres de los cuatro espacios ya operan con normalidad, mientras que el área del río Mezquites podría reabrir en las próximas 48 horas, informó Armando de la Garza Gaytán, secretario de la Asociación Mexicana de Hoteles y Hospedaje en Coahuila.

ACUERDOS ENTRE AUTORIDADES PARA NORMALIZAR LA ACTIVIDAD

De la Garza Gaytán detalló que la reapertura parcial se logró tras un acercamiento entre autoridades estatales y federales, lo que permitió destrabar el conflicto sin prolongar los cierres. Señaló que los acuerdos priorizaron tanto la protección ecológica de las áreas naturales como la estabilidad económica de los prestadores de servicios locales.

El cierre simultáneo de parques representaba un riesgo directo para la economía regional, ya que el turismo en Cuatro Ciénegas depende de estos espacios naturales. Restaurantes, hoteles y operadores turísticos se ven afectados por cualquier interrupción, por lo que mantener la actividad es clave para la cadena de servicios vinculada a los parques.

IMPACTO ECONÓMICO Y SOSTENIBILIDAD DEL DESTINO

De la Garza enfatizó que los parques abarcan alrededor de 400 hectáreas y requieren mantenimiento constante y recursos económicos, por lo que la operación de los espacios no solo sostiene la economía, sino que también contribuye a la conservación ambiental. Los visitantes aportan cuotas que se destinan a la protección de áreas naturales, garantizando un equilibrio entre turismo y ecología.

Con la reanudación total de los parques, se prevé un incremento significativo de visitantes durante la temporada vacacional de Semana Santa, consolidando a Cuatro Ciénegas como uno de los destinos turísticos más importantes de Coahuila.

(Con información de medios locales)