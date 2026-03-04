Ramos Arizpe: refuerza Compara infraestructura hídrica ante llegada de temporada de calor

Ante el próximo incremento de temperaturas, la Compañía de Aguas de Ramos Arizpe (Compara) inició un plan de trabajo preventivo para asegurar el suministro de agua potable y reforzar los horarios de tandeo en las colonias de la ciudad.

Nicanor Aguirre Flores, representante de Compara, explicó que el consumo aumenta entre un 20 y 30 % cuando el termómetro supera los 32 °C, por lo que ya se realiza una revisión técnica “pozo por pozo” para verificar los volúmenes de aportación.

TE PUEDE INTERESAR: Suben a 98 casos sospechosos de sarampión en Coahuila; Centro Penitenciario de Piedras Negras concentra casos

“Estamos llevando a cabo diferentes acciones para cubrir las necesidades de la ciudadanía. Traemos un plan de trabajo, estamos revisando pozo por pozo el volumen que aporta y vamos a hacer algunas reparaciones”, señaló el funcionario.

Actualmente, el municipio cuenta con 48 pozos en funcionamiento y tres rebombeos que envían cerca de 485 litros por segundo a la red, aunque Aguirre reconoció que trabajan en reforzar sectores identificados como “puntos rojos”.

Como parte de la estrategia, se informó sobre resultados positivos en las exploraciones de nuevas fuentes de abastecimiento. En el sector de Analco 3 se detectó un caudal de entre 12 y 13 litros por segundo que será incorporado próximamente.

“Ya tenemos una exploración en San José de los Nuncios, en el oriente, y se hizo una en Analco. Tuvimos muy buenos resultados y con eso vamos a reforzar algunas zonas como Jardines y Analco 1 y 2”, detalló Aguirre Flores.

Respecto al mantenimiento, el funcionario mencionó que el personal trabaja diariamente en la reparación de fugas, destacando que recientemente recuperaron un volumen de cinco litros por segundo tras sellar una avería de magnitud considerable en la red.

En el tema administrativo, Compara reportó un rezago en la instalación de medidores debido a la disponibilidad de los proveedores. Actualmente reciben 150 unidades por semana, manteniendo una lista de espera de entre 400 y 500 usuarios.

Finalmente, Aguirre destacó la respuesta ciudadana en el pago de la anualidad durante enero, cuando 7,800 usuarios cumplieron con su trámite, generando una recaudación superior a los 9 millones de pesos que serán destinados a mejorar el servicio.

“Tengan la confianza de que estamos trabajando en ello. Con este recurso buscamos también dar y prestar un mejor servicio a la comunidad”, concluyó el representante del organismo descentralizado.