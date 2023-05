Ramos Arizpe tiene 108 mil trabajadores formales y 122 mil habitantes

“Esa es la importancia de tener un hospital de calidad. Nosotros estamos haciendo todo lo que nos toca: atender los servicios públicos como agua potable, recolección de basura, seguridad e infraestructura urbana pero no podemos construir un hospital, no depende de nosotros que tengamos recursos para eso”.

“Está por demás justificado que Ramos pueda tener uno o dos hospitales. Obviamente el número de cuotas obrero-patronales que se generan en Ramos, con los niveles de sueldo que tienen los trabajadores, es una cantidad impresionante de recursos, lo que no se ve aquí: tenemos clínicas deficientes, la gente pide ‘en lugar de hacer esta plaza, invierte en la Clínica 88, en la 3’, no puedo hacerlo, no tenemos presupuesto municipal para meterle a clínicas del IMSS”.

Consideró que este mismo año habrá 5 mil empleos formales más en el municipio, con la instalación y ampliación de empresas.

Mientras que el Gobierno Federal experimenta con la desaparición del Seguro Popular para reemplazarlo por el Instituto de Salud para el Bienestar, y luego eliminarlo para traspasarlo al IMSS-Bienestar, los pacientes sufren por la falta de atención médica y de medicamentos.

“La gente se está muriendo, batallando con los medicamentos, con las consultas médicas, esa es la realidad. Estoy inaugurando obras y nos piden que construya un hospital, y el Municipio no tiene recursos”.

“Si nosotros cobráramos las cuotas obrero-patronales en un mes les hago un hospital de primera; la cantidad que genera Ramos Arizpe, imagínate 108 mil empleos formales en un municipio donde no se paga el mínimo, todas esas cuotas van al Seguro Social, allá se quedan, no se ven aquí”, concluyó.