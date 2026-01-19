POLITICÓN: Coahuila no fue espectador en la operación contra director de VANGUARDIA; hay indicios de coordinación

I. COLUSIÓN

¿Con quién se coordinaron en Coahuila los testaferros de Adrián de la Garza para ejecutar el golpe contra el Director General de VANGUARDIA? Esa es la pregunta relevante de este momento pues, aun cuando las voces del oficialismo comarcano se han dedicado, en los últimos días, a repetir que “nada sabían” y que “no participaron”, los datos que van saliendo a la luz dejan claro que hubo intervención desde Coahuila para ejecutar el plan. No es nada más que sabían de la trama en desarrollo, sino que participaron en ella. Y no estamos hablando solamente del “notario de confianza”...

II. CONFABULADOS

Y la participación desde oficinas públicas locales no solamente se dio en el área de seguridad, sino también en otras. Porque una de las aristas del plan tenía que ver con la forma en la cual se “controlaría la narrativa” del hecho. Y ahí, los cerebros de la comunicación, que operan desde el centro mismo del poder público en Coahuila, tenían todo un plan que, para su mala fortuna, no pudieron ejecutar. Poco a poco esa información se irá confirmando.

TE PUEDE INTERESAR: POLITICÓN: Adrián de la Garza, cabeza de red que controla Fiscalía y otros órganos de NL

III. AFILIADOS SIN SABER

Mientras Alfonso Cepeda Salas presume que el SNTE ya afilió a más de un millón 250 mil maestros a Morena, acá en Coahuila, en las secciones 38 y 35, nos cuentan que varios de esos registros se hicieron con engaños. A muchos docentes se les invitó a llenar supuestas plataformas de trámites o beneficios... sin decirles que en realidad estaban firmando su incorporación al partido guinda. ¿Afiliación libre y voluntaria? No, cuando ni siquiera te dicen a qué te estás afiliando. Y si eso pasa con los registros que ejecuta el magisterio coahuilense, ¿cómo andará el resto?

IV. EL PRI DE SIEMPRE, PERO EN GUINDA

Y no es sólo el magisterio. Ferrocarrileros, petroleros, burócratas y otros sindicatos históricos del PRI operan ya abiertamente con Morena en todo el país. Los líderes sindicales, como corresponde a la receta clásica, son premiados con curules y micrófonos. Como en los años del PRI hegemónico: porras, lonas, banderines y gente movilizada “espontáneamente”. Si eso no es corporativismo recalentado, entonces que alguien nos explique la diferencia.

TE PUEDE INTERESAR: Afilian a Morena a mitad del SNTE; son más de un millón de maestros

V. NO PASÓ

La Comisión de Selección, del Sistema Anticorrupción de Coahuila, dio a conocer ayer la lista de 11 aspirantes a la vacante que existe en el Consejo de Participación Ciudadana que preside Juan Carlos Guzmán. Llama la atención que, entre los ocho “cepillados” en el primer filtro del proceso se encuentre Mauricio Contreras, dos veces secretario Técnico –interino– del Sistema, quien fue, literalmente, echado de la institución debido a sus reiteradas actitudes misóginas y a la violencia recurrente con la cual se condujo en el último tramo de su tránsito por la dependencia.

VI. SIN SUSTANCIA

En teoría, Contreras cuenta con el currículum para avanzar en el proceso e incluso para ser considerado un candidato serio al cargo. Por eso, el que no haya logrado librar ni siquiera la primera aduana debería significar una señal para quienes le han patrocinado en el pasado y siguen apostándole a un perfil que, al menos en este caso, ha dejado en evidencia que, como diría un clásico, “no trae ni sal pa’l aguacate”.

VII. ARITMÉTICA TRICOLOR

Nos cuentan que el PRI estatal, sí, ese en el que preside, dirige y manda Carlos Robles, ya tiene casi todo resuelto para el reparto de candidaturas rumbo al Congreso local. Sólo faltan unos ajustes finales, y el motivo es simple: la aritmética de la paridad de género, esa que obliga a hacer cuentas finas para que el IEC no les tire la jugada. Además, seguían esperando a ver si la alianza con el PAN se podía armar o no. Al final, parece que cada quien va por su lado, y el tricolor se apura a cerrar filas. La lista está casi cerrada... aunque no del todo.

TE PUEDE INTERESAR: Caras tristes y alegres esta semana en el PRI Coahuila

VIII. SURESTE, LISTO

En la región Sureste, la baraja tricolor ya está repartida: Chema Morales, al 12; Luz Elena Morales, al 13; Marimar Arroyo, al 14, y Eduardo Medrano, al 15. Y en el 16, la sorpresa que no sorprende: repite “el Peque” Álvaro Moreira, que busca su tercera diputación consecutiva. Dicen que sólo él garantizaba el triunfo, lo que pone en duda, entonces, la famosa estructura del PRI... Pero lo que queda claro es que en el tricolor hay espacios que no se compiten, se siguen heredando.

IX. Y EN LA LAGUNA

En La Laguna también se reparten las candidaturas. En el 9 va Verónica Martínez, diputada federal; en el 10, Felipe González buscará reelegirse; y en el 11, Hugo Dávila, coordinador de Mejora en Torreón, será el abanderado. Sólo el distrito 8 sigue en el aire. Nos cuentan que estaba reservado para el PAN si se concretaba la alianza, pero como eso no ha ocurrido, el PRI se reserva el cascarón... aún sin contenido. Ahora el reto es llenar ese hueco con alguien competitivo, sin que se note que lo dejaron al final. Porque en política, los espacios vacíos se notan más cuando el reloj aprieta.