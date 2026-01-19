Saltillo incorporará equipo antimotín

Saltillo
/ 19 enero 2026
    Saltillo incorporará equipo antimotín
    El Municipio comprará nuevas patrullas para el Grupo de Reacción Sureste y el área de Tránsito. FOTO: ESPECIAL

Anuncia Alcalde la adquisición de nuevas patrullas: ‘se pretende mejorar la capacidad de respuesta de la Policía Municipal’, dijo

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, informó que el Municipio adquirirá equipo antimotín y reforzará al cuerpo de la Policía Municipal con nuevas patrullas y capacitación como parte de una estrategia para mantener la capacidad de respuesta ante distintos escenarios.

Sobre el equipo antimotín, el Edil dijo que es necesario preparar a los elementos para distintos escenarios. “Vamos a entrarle al equipamiento antimotín para que nuestros policías estén protegidos y capacitados. Tenemos que fortalecer a los diferentes agrupamientos, incluido Tránsito, y estar listos para cualquier situación”, comentó.

Además recordó que, a corto plazo se comprarán, 12 patrullas para el Grupo de Reacción Sureste y 3 más para Tránsito, y que se realiza un levantamiento para definir cuántas unidades adicionales se requieren en otros agrupamientos. “La seguridad es y seguirá siendo la prioridad de prioridades. Vamos a seguir invirtiendo en patrullas, capacitación y equipamiento para que nuestra policía esté cada vez mejor preparada”, afirmó.

INVERSIÓN, PROTECCIÓN Y CAPACITACIÓN

Comentó que el fortalecimiento incluye uniformes nuevos, capacitación continua y la posible adquisición de motocicletas de doble propósito para labores de proximidad, así como oficinas móviles que funcionen como centros de atención ciudadana en distintos sectores. Añadió que también se reforzará la infraestructura operativa para garantizar la coordinación y la vigilancia permanente.

‘CADA MUNICIPIO CONTARÁ CON GRUPO TÁCTICO’

Por su parte, el fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, mencionó que la adquisición de este equipo responde a una necesidad operativa de las corporaciones para proteger tanto a los policías como a la ciudadanía. “Los policías no pueden llegar a una riña con la primera defensa que sea su propio cuerpo. Tienen que llegar protegidos, para ellos, para los vecinos y para quienes estén participando en el conflicto”, afirmó.

Recordó que anteriormente ya existía un agrupamiento antimotines, pero los equipos requieren actualización, por lo que ahora cada municipio contará con un grupo táctico con protección especializada, cascos y cámaras, además de capacitación y protocolos de actuación.

Díaz González reiteró que además del equipamiento antimotín y las patrullas, la estrategia contempla capacitación, salarios y mejora de la infraestructura operativa. “El año pasado se invirtieron mil millones de pesos en seguridad y este año vamos a superar esa cifra, pero lo más importante es que nuestras corporaciones cuenten con las herramientas necesarias para cuidar a las familias de Saltillo”, concluyó.

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

