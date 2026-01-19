El mayor reto de Venezuela no es el petróleo, es llevar comida a la mesa

Por: Ana Ionova, Camille Rodríguez Montilla and Isayen Herrera. Nair Granado se apresuró a comprar alimentos en cuanto recibió su paga de 60 dólares. Sabía que no sería suficiente para llenar la despensa de su casa en la periferia oriental de Caracas, la capital de Venezuela. Aun así, le preocupaba que, en poco tiempo, sus ingresos no fueran suficientes para cubrir siquiera lo básico. Granado, recepcionista de laboratorio de 33 años que vive en un extenso barrio obrero con sus dos hijos, dijo que los precios suben cada día y que la situación está fuera de control. Después de más de una década en crisis, Venezuela no es ajena a la escasez de alimentos, los precios altos y las penurias económicas. TE PUEDE INTERESAR: Trump advierte a Europa que ya no necesita ‘pensar únicamente en la paz’, en medio de la crisis de Groenlandia Pero el operativo militar estadounidense que depuso al líder de Venezuela, Nicolás Maduro, ha sumido a la nación sudamericana en un capítulo nuevo y caótico de incertidumbre política y económica, y ha desencadenado una nueva oleada de inflación y problemas monetarios que han hecho que los artículos básicos de alimentación estén fuera del alcance de muchos venezolanos. Granado, en un día laborable hace poco, aún podía permitirse comprar harina y medio cartón de huevos. Pero no soñaba con comprar carne: a más de 9 dólares el kilo, el precio casi se había duplicado en solo unos días.

Granado dijo que es necesario encontrar formas de gastar solo lo necesario porque cada vez es más difícil comprar cosas. Las turbulencias económicas amenazan ahora con agravar una crisis humanitaria que ha durado años en Venezuela, donde más del 70 por ciento de la población ya vive en la pobreza, según una encuesta realizada por un grupo de destacadas universidades del país. La nueva crisis de asequibilidad está afectando con fuerza a los venezolanos porque muchos ya llevan años viviendo al borde del hambre, dijo Phil Gunson, analista principal de la organización de investigación International Crisis Group, quien ha vivido en Venezuela durante más de dos décadas. “Han vendido todo lo que han podido, se han apretado el cinturón hasta que ya no quedan ojales”, dijo Gunson. “Así que no les queda nada a lo que recurrir”. En el centro del fuerte aumento del costo de los alimentos está la dependencia de Venezuela del dólar estadounidense, que se emplea ampliamente en las transacciones cotidianas porque suele ser menos volátil que la moneda del país, el bolívar. Cuando, en 2019, la economía de Venezuela, antaño la más rica de América Latina, se sumió en una profunda crisis impulsada por la mala gestión del gobierno y agravada por las sanciones estadounidenses, muchas personas empezaron a ahorrar, gastar y cobrar en dólares estadounidenses. Como resultado, aunque la economía del país no está formalmente “dolarizada”, los venezolanos dependen hoy de la divisa estadounidense para sus gastos cotidianos. Los comerciantes suelen pagar a sus proveedores en dólares, por lo que vinculan los precios a la moneda. Y suelen cobrar precios más altos si los clientes quieren pagar en bolívares venezolanos. Las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos el año pasado también han obligado a Venezuela a vender menos petróleo en el mercado mundial, lo que ha reducido el volumen de dólares que circulan en su economía y ha aumentado el valor de la moneda. Ahora, la ansiedad sobre el futuro económico de Venezuela ha disparado el valor del dólar, lo que ha duplicado de hecho los precios locales de productos básicos como la carne, el queso y la leche. El Banco Central de Venezuela establece un tipo de cambio oficial, pero la mayoría de la gente se basa en un tipo no oficial denominado “dólar paralelo”, que refleja el precio real de venta de los dólares en la calle. La semana pasada, el valor no oficial del dólar alcanzó un máximo del doble del oficial. Desde entonces se ha estabilizado, pero sigue estando muy por encima del tipo oficial, y los precios de las tiendas de comestibles no han bajado al mismo ritmo. Al mismo tiempo, los ingresos de los venezolanos, que cobran mayoritariamente en bolívares, “se han esfumado” tras caer el valor del bolívar, dijo José Guerra, economista y profesor de la Universidad Central de Venezuela.

Guerra añadió que la economía de Venezuela está experimentando una inflación extremadamente alta y podría estar entrando en una recesión económica, y estimó que la inflación podría alcanzar el 2000 por ciento este año. (El gobierno venezolano no publica estadísticas económicas oficiales y ha perseguido a los economistas que hacen un seguimiento de la inflación). El salario mínimo mensual de Venezuela, erosionado por una década de inflación y sin ajustar desde hace años, equivale ahora a unos 50 céntimos de dólar. El gobierno ha intentado zanjar la brecha en parte, otorgando primas a los trabajadores del sector público, aunque estas también han disminuido de valor a medida que la moneda sigue debilitándose. Hay indicios de que Estados Unidos ya está negociando acuerdos para la venta de petróleo venezolano, lo que podría ayudar a evitar un desastre económico en el país e inyectar dólares críticos en su economía. Pero, a corto plazo, este posible salvavidas económico está muy lejos de ayudar a los venezolanos de a pie. Una encuesta de Gallup mostró que el año pasado, tres de cada cinco venezolanos tuvieron en ocasiones dificultades para comprar alimentos, uno de los índices más altos de América Latina y el Caribe. Incluso entre el 20 por ciento más rico de la población venezolana, más de la mitad dijo tener dificultades para comprar víveres. En el último año, los comedores de beneficencia y otros proyectos comunitarios que antes alimentaban a las personas necesitadas también se han visto obligados a cerrar, ya que Maduro impuso nuevas normas restrictivas a las organizaciones no gubernamentales. El gobierno entrega canastas de alimentos básicos a los pobres, pero este programa de asistencia social está plagado de frecuentes y prolongados retrasos que pueden dejar a las familias sin provisiones durante meses. Mientras el gobierno provisional de Venezuela se enfoca en su nueva relación clientelar con el gobierno de Donald Trump, muchos venezolanos simplemente intentan encontrar la manera de hacer rendir su menguante poder adquisitivo. Johana Paredes, de 30 años, dijo que estaba acostumbrada a racionar los víveres del mes para su familia de cuatro integrantes. Pero el reciente y marcado aumento de los precios de los alimentos ha dificultado la compra incluso de artículos esenciales que, hasta hace poco, estaban a su alcance. “La semana pasada no pudimos hacer mercado”, dijo Paredes mientras mostraba las escasas provisiones de su casa con techo de lámina en Los Teques, a una hora de Caracas. “Por eso ni siquiera tenemos papas”, añadió. “Éramos ricos y no lo sabíamos”. En Caracas, los compradores recorrían los puestos del mercado municipal más emblemático de la ciudad a la caza de alguna ganga, mientras los vendedores gritaban los precios en dólares y los inflaban en bolívares. Apoyado en el mostrador de la carnicería donde trabaja, Jesús Balza, de 50 años, dijo que los clientes compraban menos y solo lo necesario.