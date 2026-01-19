¿Austeridad bolivariana?... Calculan que riqueza de Nicolás Maduro asciende a 3 mil 800 millones de dólares

De acuerdo con estimaciones de Transparencia Venezuela , el exmandatario habría amasado una fortuna cercana a los 3 mil 800 millones de dólares , incluso mientras el país enfrentaba racionamiento de alimentos, apagones y una profunda crisis social.

Durante años, el gobierno de Nicolás Maduro promovió un discurso de austeridad bolivariana y sacrificio popular. Sin embargo, investigaciones recientes apuntan a una realidad opuesta marcada por el lujo y la acumulación de riqueza.

Las críticas hacia Maduro se intensificaron antes de su detención, cuando fue captado usando relojes de lujo, viajando en aviones privados y portando ropa de diseñador, escenas que contrastaron con la narrativa oficial del régimen.

PROPIEDADES Y BIENES MILLONARIOS

Además de efectivo, la riqueza de Nicolás Maduro estaría distribuida en bienes raíces de alto valor fuera de Venezuela. Se le atribuyen casas en zonas exclusivas de Miami, como Coral Gables y Sunny Isles Beach.

También se documentaron villas de lujo en República Dominicana, algunas con muelles privados y diseños arquitectónicos de alto nivel, lo que refuerza la imagen de una vida alejada de la austeridad proclamada.

Meses antes de su arresto, la Fiscalía de Estados Unidos confiscó activos valuados en 700 millones de dólares, incluyendo mansiones y aeronaves, aunque no se descarta la existencia de recursos en paraísos fiscales y bancos europeos.

AVIONES, AUTOS Y GUSTOS EXTRAVAGANTES

Entre los bienes más llamativos del exlíder chavista destacan sus aviones ejecutivos. Uno de ellos, un Dassault Falcon 900EX, fue incautado en República Dominicana y trasladado a Florida.

Autoridades estadounidenses describieron esta aeronave como el equivalente venezolano al Air Force One, valuado en 13 millones de dólares, bajo el argumento de que violaba sanciones internacionales.

Maduro también habría sido propietario de un Dassault Falcon 200, además de autos de lujo como Rolls-Royce y Lamborghini, símbolos de una vida privilegiada lejos del discurso socialista.

RELOJES, JOYAS Y ORO

Los accesorios de Nicolás Maduro también llamaron la atención internacional. En transmisiones públicas fue captado usando un Rolex Day-Date 40 de platino, valuado en 72 mil 900 dólares.

Asimismo, portó relojes Hublot con precios superiores a 43 mil dólares, además de zapatos y lentes de marcas europeas de alto costo.

Investigaciones periodísticas también revelaron que el exmandatario poseía lingotes de oro resguardados en cajas de seguridad, otro indicio del tamaño de su patrimonio personal.

CUENTAS CONGELADAS Y PROCESO JUDICIAL

Tras su detención y traslado a Estados Unidos, Suiza congeló los recursos financieros de Nicolás Maduro, aplicando leyes federales contra extranjeros políticamente expuestos.

Las autoridades suizas explicaron que la medida responde a la posibilidad de que los activos estén vinculados a esquemas de corrupción y a la caída de su poder político.

Dos días después de su captura inició el juicio, donde Maduro se declaró inocente, calificándose como “prisionero de guerra”, mientras sus abogados aseguraron que continuará su defensa legal.

DATOS CURIOSOS SOBRE LA FORTUNA DE MADURO

• Fortuna estimada en 3 mil 800 millones de dólares

• Mansiones en Miami y villas en República Dominicana

• Aviones ejecutivos incautados por Estados Unidos

• Relojes de hasta 72 mil dólares

• Autos Rolls-Royce y Lamborghini

• Oro resguardado en cajas de seguridad