Dinos de Saltillo refuerzan su roster en el Draft LFA 2.0 y regresan al QB Sergio Reséndiz
La Ola Jurásica apostó por talento con sello local y experiencia universitaria, destacando el retorno del quarterback saltillense, campeón con Auténticos Tigres
Los Dinos de Saltillo reforzaron su roster de cara a la Temporada 2026 tras completar la primera fase del Draft LFA 2.0, realizado la noche del sábado en la Ciudad de México, evento en el que participaron siete equipos y que reunió a los mejores prospectos egresados de la ONEFA en un proceso desarrollado en tres rondas presenciales.
Con el pick número cuatro de la primera ronda, la Ola Jurásica seleccionó a Steven Zambrano, liniero ofensivo procedente de los Borregos del ITESM Campus Monterrey, jugador que llega tras disputar la final de ONEFA y que destaca por su imponente físico, con 1.97 metros de estatura y un peso cercano a los 140 kilogramos, apuntalando una línea ofensiva que busca solidez y experiencia.
El movimiento más significativo llegó en la segunda ronda, con el pick 11, cuando los Dinos concretaron el regreso a casa del quarterback saltillense Sergio Reséndiz, reciente campeón con los Auténticos Tigres de la UANL.
Apodado “Cacho”, Reséndiz fue pieza clave en la obtención del título universitario y vuelve a Saltillo para liderar la ofensiva del equipo profesional, en una incorporación que refuerza la identidad local del plantel.
El mariscal inició su camino en el futbol americano en la capital coahuilense, dando sus primeros pasos con el club Vaqueros de AFAIS.
En la tercera ronda, con el pick 20, se sumó el receptor Vinicio García, también originario de Saltillo y proveniente de los Auténticos Tigres.
Posteriormente, mediante un intercambio con Osos de Monterrey, el club incorporó al corredor Brandon Calzoncit, igualmente nacido en la capital del estado.
Con estas selecciones, los Dinos cerraron la fase presencial del Draft LFA 2.0, ya que el resto del proceso se realizará a puerta cerrada y cualquier movimiento adicional será anunciado en las redes oficiales del equipo.
Con la pretemporada de la Liga de Futbol Americano Profesional a punto de iniciar, Saltillo se prepara para enfrentar una campaña de seis rivales, con pruebas de valoración y trabajos de campo que marcarán el regreso al emparrillado rumbo al Tazón México IX.