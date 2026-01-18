Dinos de Saltillo refuerzan su roster en el Draft LFA 2.0 y regresan al QB Sergio Reséndiz

Los Dinos de Saltillo reforzaron su roster de cara a la Temporada 2026 tras completar la primera fase del Draft LFA 2.0, realizado la noche del sábado en la Ciudad de México, evento en el que participaron siete equipos y que reunió a los mejores prospectos egresados de la ONEFA en un proceso desarrollado en tres rondas presenciales.

Con el pick número cuatro de la primera ronda, la Ola Jurásica seleccionó a Steven Zambrano, liniero ofensivo procedente de los Borregos del ITESM Campus Monterrey, jugador que llega tras disputar la final de ONEFA y que destaca por su imponente físico, con 1.97 metros de estatura y un peso cercano a los 140 kilogramos, apuntalando una línea ofensiva que busca solidez y experiencia.

El movimiento más significativo llegó en la segunda ronda, con el pick 11, cuando los Dinos concretaron el regreso a casa del quarterback saltillense Sergio Reséndiz, reciente campeón con los Auténticos Tigres de la UANL.