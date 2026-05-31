INE Coahuila afina preparativos para la elección del 7 de junio

A una semana de la jornada electoral del próximo 7 de junio, el Instituto Nacional Electoral (INE) en Coahuila realizó una reunión de trabajo con vocalías locales y distritales para dar seguimiento a las actividades operativas y fortalecer la coordinación rumbo a los comicios. A través de sus redes sociales, el organismo informó que durante el encuentro se revisaron los avances en la organización electoral, así como las acciones encaminadas a garantizar una jornada ordenada, transparente y con certeza para la ciudadanía.

Los preparativos se desarrollan mientras el INE mantiene el llamado a las y los electores para verificar con anticipación la ubicación de la casilla donde emitirán su voto, debido a que algunas secciones electorales registraron cambios derivados del proceso de reseccionamiento aplicado en distintas zonas del estado. Para facilitar la consulta, el organismo puso a disposición la plataforma digital “Ubica tu casilla”, donde las personas pueden conocer el domicilio exacto que les corresponde y planear su traslado el día de la elección. De manera paralela, la autoridad electoral recordó que el próximo 5 de junio vence el plazo para recoger las credenciales para votar que fueron solicitadas mediante trámite de reimpresión. De acuerdo con información difundida previamente por el INE, aún permanecen pendientes de entrega más de dos mil identificaciones en la entidad.

La elección también contará con un despliegue especial de seguridad coordinado entre autoridades federales, estatales y municipales. El Gobierno de Coahuila informó que alrededor de 10 mil elementos participarán en el operativo previsto para resguardar el desarrollo de la jornada. Asimismo, los resultados preliminares comenzarán a difundirse la tarde del 7 de junio mediante el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), que contará con 13 difusores oficiales y actualizaciones periódicas conforme avance la captura de información proveniente de las casillas instaladas en el estado.

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