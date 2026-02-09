Continúan campañas de esterilización y vacunación para mascotas en Ramos Arizpe

Coahuila
/ 9 febrero 2026
    Continúan campañas de esterilización y vacunación para mascotas en Ramos Arizpe
    DIF Ramos Arizpe apoya con jornadas gratuitas de atención veterinaria para fomentar la salud de las mascotas. FOTO: CORTESÍA

En la segunda jornada del año se realizaron desparasitaciones, vacunaciones y esterilizaciones

RAMOS ARIZPE, COAH.-El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, a través del DIF Municipal, refuerza sus acciones en favor del bienestar animal mediante la realización de jornadas gratuitas de atención veterinaria, orientadas a promover la salud de las mascotas y fomentar una cultura de tenencia responsable entre la población.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que estas campañas forman parte de una política pública integral que busca proteger a los animales y, al mismo tiempo, contribuir a la salud pública del municipio. Señaló que el cuidado responsable de perros y gatos es una tarea compartida entre autoridades y ciudadanía, por lo que aseguró que este tipo de programas continuarán desarrollándose de manera permanente en distintos sectores de la ciudad.

TE PUEDE INTERESAR: Ramos Arizpe alcanza calificación perfecta en transparencia; Intrac le otorga 100 en evaluación trimestral

Por su parte, la presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, Teresita Escalante Contreras, informó que recientemente se llevó a cabo la segunda jornada del año en las instalaciones del DIF Municipal, donde se realizaron 20 desparasitaciones, 37 aplicaciones de vacunas y 31 cirugías de esterilización. Estas acciones beneficiaron directamente a familias de diversos sectores del municipio que acudieron a solicitar el apoyo para el cuidado de sus mascotas.

Escalante Contreras explicó que este tipo de servicios generan un impacto positivo tanto en la salud de los animales como en la comunidad en general, ya que la esterilización ayuda a prevenir enfermedades, reduce la sobrepoblación de mascotas en situación de calle y disminuye riesgos sanitarios. Además, señaló que estas jornadas contribuyen a fortalecer una cultura de responsabilidad y cuidado entre los propietarios de animales de compañía.

Las campañas buscan promover la tenencia responsable de perros y gatos, informó Teresita Escalante.
Las campañas buscan promover la tenencia responsable de perros y gatos, informó Teresita Escalante. FOTO: CORTESÍA

Como parte de la continuidad de estas acciones, el DIF Municipal anunció la realización de una nueva jornada del Programa de Esterilización Gratuita de Perros y Gatos, la cual se llevará a cabo este miércoles 11 de febrero, en las instalaciones del DIF Ramos Arizpe, en un horario de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

TE PUEDE INTERESAR: 'Mercadito de a peso' fortalece economía familiar en Ramos Arizpe; vecinos destacan ahorro y calidad

La campaña será de cupo limitado a 30 mascotas e incluirá desparasitación externa y la aplicación de la vacuna antirrábica. Las autoridades recomendaron que los animales tengan al menos seis horas de ayuno previo al procedimiento, que no presenten garrapatas y que los propietarios lleven abrigo para sus mascotas. Estas acciones son organizadas de manera conjunta por el DIF Municipal y la Secretaría de Salud de Coahuila.

