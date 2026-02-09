Continúan campañas de esterilización y vacunación para mascotas en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.-El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, a través del DIF Municipal, refuerza sus acciones en favor del bienestar animal mediante la realización de jornadas gratuitas de atención veterinaria, orientadas a promover la salud de las mascotas y fomentar una cultura de tenencia responsable entre la población.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que estas campañas forman parte de una política pública integral que busca proteger a los animales y, al mismo tiempo, contribuir a la salud pública del municipio. Señaló que el cuidado responsable de perros y gatos es una tarea compartida entre autoridades y ciudadanía, por lo que aseguró que este tipo de programas continuarán desarrollándose de manera permanente en distintos sectores de la ciudad.

Por su parte, la presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, Teresita Escalante Contreras, informó que recientemente se llevó a cabo la segunda jornada del año en las instalaciones del DIF Municipal, donde se realizaron 20 desparasitaciones, 37 aplicaciones de vacunas y 31 cirugías de esterilización. Estas acciones beneficiaron directamente a familias de diversos sectores del municipio que acudieron a solicitar el apoyo para el cuidado de sus mascotas.

Escalante Contreras explicó que este tipo de servicios generan un impacto positivo tanto en la salud de los animales como en la comunidad en general, ya que la esterilización ayuda a prevenir enfermedades, reduce la sobrepoblación de mascotas en situación de calle y disminuye riesgos sanitarios. Además, señaló que estas jornadas contribuyen a fortalecer una cultura de responsabilidad y cuidado entre los propietarios de animales de compañía.