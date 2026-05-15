Reconoce Diósesis de Piedras Negras labor de los maestros en su día

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Coahuila
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    Reconoce Diósesis de Piedras Negras labor de los maestros en su día
    Monseñor Miranda llamó al magisterio a ejercer su labor con ética, responsabilidad y liderazgo ante los retos actuales del sistema educativo. ARCHIVO

El Obispo también hizo un llamado a garantizar que las decisiones en el ámbito educativo respondan al interés superior de la niñez, conforme a los marcos constitucionales

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El obispo de la Diócesis de Piedras Negras, Alfonso Gerardo Miranda Guardiola, felicitó y bendijo a los maestros en el marco de la celebración del Día del Maestro, reconociendo su labor pedagógica como pieza clave en el desarrollo social del norte de Coahuila.

Monseñor Miranda subrayó el papel central de los educadores como pilares en la formación de la niñez, destacando la corresponsabilidad que comparten las instituciones educativas y los hogares en la tarea de enseñar y guiar.

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El jerarca católico resaltó la importancia de la profesión docente en el contexto actual, al señalar que su trabajo resulta esencial para la educación de las nuevas generaciones. Asimismo, exhortó al magisterio regional a enfrentar los retos contemporáneos con una postura activa y ética.

“Asuman con mucha madurez y valentía el liderazgo que ustedes tienen”, enfatizó.

El obispo también hizo un llamado a las autoridades educativas, padres de familia y sindicatos para proteger el sistema formativo de conflictos ajenos a la academia, garantizando que las decisiones del sector respondan siempre al interés superior de la niñez.

Finalmente, recordó que, conforme a los marcos constitucionales, la prioridad debe ser asegurar el acceso efectivo a una educación de calidad que fortalezca el futuro de los estudiantes y de la sociedad en su conjunto.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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