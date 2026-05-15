Exhortan a embarazadas en Piedras Negras a iniciar control prenatal a tiempo

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Piedras Negras
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    Exhortan a embarazadas en Piedras Negras a iniciar control prenatal a tiempo
    La Jurisdicción Sanitaria 01 destacó que el seguimiento prenatal oportuno permite detectar enfermedades como diabetes gestacional, hipertensión y anemia, además de proteger la salud del bebé. ARCHIVO

El control prenatal también permite detectar riesgos como parto prematuro, problemas placentarios y alteraciones genéticas, mejorando el pronóstico del embarazo

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Coordinación de Salud Sexual y Reproductiva de la Jurisdicción Sanitaria 01 en Piedras Negras exhortó a las mujeres embarazadas a iniciar su control prenatal tan pronto como tengan conocimiento de su estado de gestación.

El coordinador del área, Iván Padilla Castillo, destacó que acudir al centro de salud más cercano permite detectar oportunamente enfermedades y complicaciones que podrían poner en riesgo la vida de la madre y del bebé.

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“Es fundamental que las mujeres acudan de inmediato, al confirmarse embarazadas, a un control prenatal adecuado. Con base en los resultados de sus estudios, se les proporcionan micronutrientes, vitaminas y vacunas necesarias según la etapa del embarazo”, explicó.

¿Por qué es importante el control prenatal?

- Prevención de complicaciones graves: ayuda a detectar hipertensión, preeclampsia, hemorragias, diabetes gestacional y anemia.

- Protección del bebé: reduce riesgos de prematurez, bajo peso al nacer y enfermedades como VIH, sífilis o infecciones respiratorias.

- Atención integral: incluye estudios de laboratorio, ultrasonidos, vacunas contra tétanos e influenza, suplementación con ácido fólico y hierro, además de orientación sobre lactancia y nutrición.

- Reducción de mortalidad materna y neonatal: la falta de control prenatal dificulta la detección temprana de complicaciones, lo que puede derivar en desenlaces fatales.

- Mejor pronóstico del embarazo: permite prever riesgos como parto prematuro, alteraciones genéticas o problemas con la placenta.

Las autoridades de salud sugieren realizar entre cinco y ocho consultas prenatales, iniciando la primera dentro del primer trimestre del embarazo (antes de las 12 semanas), para garantizar un seguimiento adecuado y proteger la vida de la madre y su hijo.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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