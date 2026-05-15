Exhortan a embarazadas en Piedras Negras a iniciar control prenatal a tiempo

El coordinador del área, Iván Padilla Castillo, destacó que acudir al centro de salud más cercano permite detectar oportunamente enfermedades y complicaciones que podrían poner en riesgo la vida de la madre y del bebé.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Coordinación de Salud Sexual y Reproductiva de la Jurisdicción Sanitaria 01 en Piedras Negras exhortó a las mujeres embarazadas a iniciar su control prenatal tan pronto como tengan conocimiento de su estado de gestación.

“Es fundamental que las mujeres acudan de inmediato, al confirmarse embarazadas, a un control prenatal adecuado. Con base en los resultados de sus estudios, se les proporcionan micronutrientes, vitaminas y vacunas necesarias según la etapa del embarazo”, explicó.

¿Por qué es importante el control prenatal?

- Prevención de complicaciones graves: ayuda a detectar hipertensión, preeclampsia, hemorragias, diabetes gestacional y anemia.

- Protección del bebé: reduce riesgos de prematurez, bajo peso al nacer y enfermedades como VIH, sífilis o infecciones respiratorias.

- Atención integral: incluye estudios de laboratorio, ultrasonidos, vacunas contra tétanos e influenza, suplementación con ácido fólico y hierro, además de orientación sobre lactancia y nutrición.

- Reducción de mortalidad materna y neonatal: la falta de control prenatal dificulta la detección temprana de complicaciones, lo que puede derivar en desenlaces fatales.

- Mejor pronóstico del embarazo: permite prever riesgos como parto prematuro, alteraciones genéticas o problemas con la placenta.

Las autoridades de salud sugieren realizar entre cinco y ocho consultas prenatales, iniciando la primera dentro del primer trimestre del embarazo (antes de las 12 semanas), para garantizar un seguimiento adecuado y proteger la vida de la madre y su hijo.