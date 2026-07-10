Reconocen obra coordinada por la directora de la AIDH de Saltillo, con premio internacional de constitucionalismo

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Coahuila
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    Reconocen obra coordinada por la directora de la AIDH de Saltillo, con premio internacional de constitucionalismo
    El reconocimiento fue entregado durante el World Congress of Constitutional Law, realizado en Bogotá, Colombia. CORTESÍA

La publicación fue distinguida durante un congreso mundial celebrado en Bogotá por su aporte al estudio del derecho comparado

La directora de la Academia Interamericana de Derechos Humanos (AIDH), de Saltillo, Irene Spigno, fue distinguida con el 2025 Book of the Year Prize, reconocimiento otorgado por el International Forum on the Future of Constitutionalism a la obra que coordinó junto con las especialistas Tania Groppi y Marie-Claire Ponthoreau.

El galardón fue entregado por Richard Albert, director del organismo internacional, durante el World Congress of Constitutional Law, celebrado en Bogotá, Colombia, donde se destacó la relevancia de la publicación Judicial Bricolage: The Use of Foreign Precedents by Constitutional Judges in the 21st Century, editada por Hart Publishing.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/mery-ayup-coahuila-se-consolida-en-estado-de-derecho-y-justicia-digital-HF22056771

La obra fue reconocida por su contribución al análisis del derecho constitucional comparado y por profundizar en el estudio del uso de precedentes extranjeros por parte de los tribunales constitucionales en el contexto jurídico contemporáneo.

DISTINGUEN APORTACIÓN ACADÉMICA

El 2025 Book of the Year Prize distingue investigaciones que representan aportaciones relevantes para el desarrollo del constitucionalismo y el fortalecimiento del diálogo entre los sistemas jurídicos en distintas regiones del mundo.

La Academia Interamericana de Derechos Humanos destacó que este reconocimiento refleja el trabajo colaborativo de las coordinadoras y de las personas autoras que participaron en la publicación, así como el compromiso institucional con la generación de conocimiento especializado y la investigación de alcance internacional.

Asimismo, subrayó que el premio fortalece la presencia de la academia mexicana en los espacios globales dedicados al estudio del derecho constitucional y consolida la proyección internacional de la institución.

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