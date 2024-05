Reconocen trayectoria de maestros de la Región Laguna de Coahuila, en Torreón

TORREÓN, COAH.- En el marco de la celebración del Día del Maestro, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez y el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, acompañados por las autoridades del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), entregaron preseas al Mérito Magisterial para los docentes de la Sección 35.

Fue un reconocimiento a un total de 128 maestras y maestros, quienes cumplieron con 30, 40 y 50 años de servicio en el magisterio de la Región Laguna, en los municipios de Torreón, Matamoros, Viesca, San Pedro y Francisco I. Madero.

En el evento, Cepeda González dio la bienvenida a los docentes y los felicitó por el trabajo que diariamente realizan, así como por su compromiso con Torreón, La Laguna y Coahuila.

“Gracias por dedicar su tiempo y su vida a cultivar gente, a construir el presente y el futuro de Torreón, de La Laguna y de Coahuila.

En lo particular en estos dos años y cuatro meses me he dado cuenta y he sido testigo del trabajo y el compromiso que han dejado cada una y cada uno de ustedes”, expresó.

Dijo que desde su responsabilidad al frente de la administración municipal, le compete generar las condiciones para que los niños, jóvenes y docentes salgan sin temor a sus escuelas.

En coordinación con los demás órdenes de Gobierno, agregó el edil, continuará trabajando para mantener la seguridad y el orden en la ciudad.

UNA GRAN RESPONSABILIDAD

Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila, dijo que el trabajo de los maestros implica un alto grado de responsabilidad, pues tiene que ver con el desarrollo de lo más valioso que tiene una ciudad: sus niños y adolescentes.

“Todo nuestro reconocimiento en este día tan especial, donde a través de quienes cumplen 30, 40 o 50 años de trabajo, reconocemos la trayectoria de las maestras y los maestros en general”, dijo.

El mandatario comentó que el desarrollo, la competitividad y los buenos indicadores que hoy tiene el estado, en gran medida se deben al trabajo de los maestros.

"Es gracias al trabajo de miles de maestras y maestros de Coahuila, que a lo largo de muchas generaciones han formado a quienes hoy trabajan para lograr estos indicadores”, aseguró Jiménez Salinas.

El Gobernador reiteró su compromiso con los docentes y con la educación en el estado de Coahuila.

Emanuel Garza Fishburn, secretario de Educación en el Estado, reconoció la trayectoria personal y profesional de los docentes galardonados, pues dijo que se trata de toda una vida dedicada a la educación.

“Quiero agradecer y reconocer profundamente esa trayectoria de mucho compromiso y entrega, de gran impacto en la vida de nuestros estudiantes”, expresó.

Arturo Díaz González, secretario general de la sección 35 del SNTE, habló de los retos que ha enfrentado el magisterio en su labor cotidiana de llevar la educación a niños y jóvenes.

En ese sentido dijo que ha prevalecido la vocación de servicio de los docentes, por lo que se sumó al reconocimiento en este día a los maestros en general.

Javier San Martín Jaramillo, secretario de organización del CEN del SNTE, en representación de Alfonso Cepeda Salas, secretario general del SNTE, expresó el reconocimiento a todos los docentes de la Sección 35 y de todo el estado de Coahuila.

“Uno de los más altos honores que nos brinda la representación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, consiste en la posibilidad de rendir homenaje a las maestras y a los maestros que han entregado su vida profesional con generosidad, ustedes son un ejemplo”, expresó.