Referéndum no la favorece y por amplia mayoría Esmeralda Reyes deja Dirección de la Escuela de Bachilleres #1

Desde hace un par de semanas se dio a conocer una serie de problemáticas dentro de la preparatoria, que a decir de alumnos y maestros no recibieron la atención adecuada.

La maestra Martha Patricia López explicó que durante la gestión de la actual directora ha habido agresiones verbales, intimidaciones y acciones de favoritismo hacia alumnos y maestros de su grupo cercano.

Sumado a la protesta del personal docente, una ex alumna de la preparatoria, hermana de un alumno del curso que corre, acusó a la directiva de no dar seguimiento a casos de bullying, como el que sufre su hermano, quien no pudo concluir su estudios porque los ataques nunca pararon.

INTENTÓ DEFENDERSE

Si bien la directora aseguró en su momento que los casos de abuso se trataron por las vías oficiales, que solo fue una situación de violencia verbal entre alumnos y que siempre se brindó el apoyo necesario, las inconformidades eran tantas y en la institución el ambiente era tan tenso y con grupos de maestros enfrentados, que se le dio visto bueno al referéndum que dio el resultado ya mencionado.

Así la directora deja el cargo acusando al grupo de maestros que la quería fuera, de manipular alumnos en su contra.