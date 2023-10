‘Alto al acoso’: docentes y alumnos piden destitución de directora de la Prepa 1 de la UAdeC

“Le pedimos apoyo para la temporada que inicio en septiembre y no hemos tenido respuesta. Otra cosa más grave es que tenemos inconformidades por los uniformes, la directora dijo públicamente que había pagado la mitad y no es cierto. Nosotros los mandamos a hacer. Yo tengo los comprobantes donde puedo demostrar que eso no fue cierto ”, declaró en entrevista una de las integrantes del equipo de tochito.

Sin embargo, no solo los docentes se quejaron de la directora Esmeralda Reyes Rodríguez. En entrevista para VANGUARDIA , alumnas del tercer semestre e integrantes del equipo de futbol y tochito, que pidieron anonimato para evitar represalias, indicaron que no se ha dado apoyo para deportes.

Otra joven, pero integrante del equipo de futbol soccer, indicó que en este equipo también se repite la falta de apoyo, aun cuando el pasado mes de mayo ganaron el campeonato de futbol soccer femenil.

Indicaron que no cuentan con material de entrenamiento ni uniformes. “En el torneo interprepa la escuela nos dio uniformes que no eran adecuados. Eran de tela de algodón. No tenían número y tuvimos que ponerlos a mano porque no se nos permitía jugar sin número”, comentó.

“La escuela se deslindó. Nosotras tuvimos que sacar el material, tampoco tenemos transporte. Y para entrenar hacíamos solo ejercicios físicos porque no teníamos balones. En otras ocasiones nos los prestaban”, dijo otra joven de tercer semestre e integrante del equipo de tochito.