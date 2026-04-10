‘Refinería Dos Bocas, obra patito de un régimen patito’, dice Rubén Moreira, diputado por Coahuila

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Coahuila
/ 10 abril 2026
    ‘Refinería Dos Bocas, obra patito de un régimen patito’, dice Rubén Moreira, diputado por Coahuila
    Desde sus redes sociales, Rubén Morira exige eplicaciones sobre los constantes accidentes que ocurren en la Refinería Dos Bocas. REDES

Pide comparezcan titulares de la Secretaría de Energía y de Petróleos Mexicanos

Luego de que Petróleos Mexicanos confirmara un incendio en una bodega de la refinería Olmeca Dos Bocas, el diputado federal por Coahuila, Rubén Moreira Valdez, reiteró su exigencia de que comparezcan los titulares de la Secretaría de Energía y de la propia empresa productiva del Estado para explicar el incidente.

A través de redes sociales, el legislador del Partido Revolucionario Institucional señaló que el País merece claridad sobre lo que ocurre en este complejo, al que calificó con dureza por las fallas que, a su juicio, presenta. “Es evidente que “es un mar de fallas, una obra patito de un régimen patito”, enfatizó.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-en-top-de-estados-con-mas-accidentes-laborales-28-ocurren-camino-al-trabajo-NA19912825

En el mismo tenor, el diputado por Tabasco, Eruviel Alonso Que, subrayó la urgencia de que la empresa opere con mayor rigor para evitar una tragedia de gran escala.

No es la primera ocasión en que Moreira solicita la rendición de cuentas de funcionarios federales. Apenas semanas atrás, tras un accidente ocurrido el 17 de marzo en la misma refinería —donde murieron cinco personas—, el legislador ya había hecho un llamado similar.

$!Rubén Moreira, exgobernador de Coahuila.
Rubén Moreira, exgobernador de Coahuila. CORTESÍA

El coordinador parlamentario ha sido constante en sus críticas al proyecto, al que describe como costoso, poco transparente y riesgoso. Incluso lo ha responsabilizado de afectaciones ambientales, incluyendo un derrame reciente en el Golfo de México.

Las observaciones del exgobernador se centran en el elevado sobrecosto de la obra —que, asegura, triplica lo previsto—, así como en los daños al entorno y los peligros que representa para trabajadores y habitantes de Paraíso.

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