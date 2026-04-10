$!Coahuila en top de estados con más accidentes laborales; 28% ocurren camino al trabajo

Durante los primeros tres meses del 2026, Coahuila se colocó como una de las entidades del país con mayor registro de accidentes laborales, de acuerdo a estadísticas reportadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Un total de 990 casos de accidentes laborales fueron documentados en el STyPV durante enero y marzo de este año, de los cuales 693 fueron registrados como accidentes en el trabajo, 279 durante el trayecto al trabajo y otros 18 fueron clasificados como enfermedades de trabajo. Al igual que en abril del año pasado, Coahuila se colocó como la octava entidad en la que más se reportan incapacidades por accidentes laborales ante el IMSS.

¿CÓMO SE DOCUMENTAN?

Los registros provienen de la promoción de incapacidades que registra el Instituto Mexicano del Seguro Social mes tras mes, incluyendo casos externos, según la STyPS. Las entidades con mayor cúmulo de casos y que superan a Coahuila, son Estado de México con dos mil 686 casos, Baja California con dos mil 387, Jalisco con mil 918, Chihuahua con mil 837, Querétaro con mil 663, Ciudad de México con mil 642 y Tamaulipas con mil 89.