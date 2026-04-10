Coahuila en top de estados con más accidentes laborales; 28% ocurren camino al trabajo

Coahuila en top de estados con más accidentes laborales; 28% ocurren camino al trabajo

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Armando Ríos
por Armando Ríos

En el 1T de 2026, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social registró 990 accidentes laborales: 11 al día

Coahuila
/ 10 abril 2026
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Durante los primeros tres meses del 2026, Coahuila se colocó como una de las entidades del país con mayor registro de accidentes laborales, de acuerdo a estadísticas reportadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

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Un total de 990 casos de accidentes laborales fueron documentados en el STyPV durante enero y marzo de este año, de los cuales 693 fueron registrados como accidentes en el trabajo, 279 durante el trayecto al trabajo y otros 18 fueron clasificados como enfermedades de trabajo.

Al igual que en abril del año pasado, Coahuila se colocó como la octava entidad en la que más se reportan incapacidades por accidentes laborales ante el IMSS.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-se-disparan-al-doble-accidentes-laborales-en-el-sector-de-la-construccion-EN17921612

¿CÓMO SE DOCUMENTAN?
Los registros provienen de la promoción de incapacidades que registra el Instituto Mexicano del Seguro Social mes tras mes, incluyendo casos externos, según la STyPS.

Las entidades con mayor cúmulo de casos y que superan a Coahuila, son Estado de México con dos mil 686 casos, Baja California con dos mil 387, Jalisco con mil 918, Chihuahua con mil 837, Querétaro con mil 663, Ciudad de México con mil 642 y Tamaulipas con mil 89.

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https://vanguardia.com.mx/coahuila/aumentan-casos-de-enfermedades-de-trabajo-en-coahuila-la-entidad-se-ubica-en-cuarto-lugar-a-nivel-nacional-DN19277477

TERCERO EN ENFERMEDADES
En cuanto a las enfermedades laborales, Coahuila se sitúa en el tercer lugar a nivel nacional con 18 casos documentados, le siguen dos estados del Norte del país. En segundo lugar se ubica Tamaulipas con 20 casos y la lista la encabeza Baja California con 44 incidentes.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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