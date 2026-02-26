Refuerza Arteaga prevención contra incendios forestales ante proximidad de Semana Santa

Coahuila
/ 26 febrero 2026
    Refuerza Arteaga prevención contra incendios forestales ante proximidad de Semana Santa
    El municipio mantiene acciones permanentes como quemas controladas y limpieza de material vegetal. HÉCTOR GARCÍA

La alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores anunció que se integrarán 70 brigadistas para cuidar la sierra durante la temporada vacacional

Ante la llegada de la temporada de incendios y la proximidad de Semana Santa, la alcaldesa de Arteaga, Ana Karen Sánchez Flores, informó que el municipio se encuentra en fase de prevención activa para proteger sus zonas boscosas.

En coordinación con el Gobierno del Estado, la CONAFOR y brigadas activas, se busca salvaguardar el 70 por ciento del territorio municipal que comprende áreas de sierra y bosque, implementando estrategias preventivas en diversos puntos.

“Mantenemos todo el año a nuestras brigadas activas. Hemos estado trabajando con actividades de prevención, como son las quemas de líneas negras, el tema del apodeo y el apilamiento”, detalló la alcaldesa Sánchez Flores.

La funcionaria advirtió que actualmente existe una gran cantidad de material combustible vegetal muerto en la sierra, lo cual eleva el riesgo de siniestros debido a las condiciones climáticas actuales en la región sureste.

Respecto al saldo en lo que va del año, la munícipe precisó: “Presentamos 2 incendios, aproximadamente 2 hectáreas entre los 2 causados por un corto circuito, y hemos presentado 14 conatos de incendio en diferentes comunidades”.

Para el periodo de Semana Santa, se ampliará el despliegue humano. “Vamos a ampliar el número de brigadistas que van a estar cubriendo el municipio y esperamos llegar al número de 70 elementos”, subrayó la alcaldesa.

Sánchez Flores destacó que los grupos de WhatsApp con ciudadanos han sido clave para la detección oportuna, logrando tiempos de respuesta de entre 5 y 8 minutos para atacar el fuego antes de que se propague.

Finalmente, hizo un llamado a los visitantes: “El tema del vidrio o las colillas de cigarro son las causas que hemos detectado. Invitamos a quien nos visite a que lo haga de manera responsable y nos ayude a cuidar nuestra sierra”.

Incendio Forestal
Prevención
Semana Santa

Arteaga

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

