Coahuila solicita remesa de vacunas tras aplicar más de 95 mil dosis contra el sarampión

Ante el incremento de casos confirmados y la alta demanda ciudadana, el secretario de Salud de Coahuila, Eliud Aguirre, informó que ha solicitado formalmente a la Federación una remesa adicional de biológicos para garantizar la cobertura estatal contra el sarampión.

Esta petición surge tras el agotamiento acelerado de las reservas iniciales debido a las jornadas intensivas de inmunización desplegadas en toda la entidad.

TE PUEDE INTERESAR: Identifican a dos mineros más rescatados en Pasta de Conchos

AVANCE EN LA INMUNIZACIÓN Y STOCK ACTUAL

De acuerdo con el último reporte de las autoridades sanitarias, Coahuila inició la campaña con un lote de 130 mil vacunas. A la fecha, se han aplicado 95 mil dosis, lo que representa un avance en la meta de blindaje poblacional.

“Actualmente, el estado cuenta con una disponibilidad de aproximadamente 30 mil a 35 mil dosis restantes”, dijo el secretario de Salud en la entidad, Eliud Aguirre.

Explicó que la gestión ante el Gobierno Federal busca asegurar que el flujo de vacunación no se interrumpa.

“Se espera que el nuevo cargamento de biológicos arribe a la entidad durante este fin de semana para ser distribuido de inmediato en las ocho jurisdicciones sanitarias”, dijo.

REFUERZO DE PERSONAL

Recordó que, para agilizar la aplicación de las dosis, el Gobierno del Estado concretó la contratación de cien nuevos vacunadores y enfermeras, quienes se han integrado a las brigadas móviles. Estas células de salud operan bajo diversas modalidades, como los módulos fijos con atención en los 133 centros de salud y 14 hospitales estatales, con horarios extendidos de 8:00 a 19:00 horas.

Así como las brigadas móviles con despliegue en centros comerciales, escuelas, rutas recreativas y visitas casa por casa para completar esquemas.

TE PUEDE INTERESAR: Tren Saltillo-Monterrey: declaran desierta licitación para construir estaciones

Es importante señalar que las vacunas también se pueden aplicar en los hospitales del IMSS, ISSSTE, el magisterio y los sistemas municipales de salud.

TORREÓN EN EL FOCO

La urgencia por reforzar el inventario de vacunas responde a la confirmación de cuatro casos positivos de sarampión en Torreón, todos vinculados a un mismo núcleo familiar en la colonia Mayrán y una colonia aledaña. Además, se mantienen bajo vigilancia 78 casos sospechosos en todo el estado, cuyas pruebas PCR están en proceso de diagnóstico.