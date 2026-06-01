Refuerza Coahuila blindaje sanitario contra amenaza del gusano barrenador
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Cierra filas para proteger su hato ganadero de plaga devastadora
El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, informó que Coahuila mantiene un blindaje absoluto y operaciones de cerco sanitario para combatir y erradicar los brotes del gusano barrenador del ganado que amenaza a la producción local.
El Mandatario destacó que la entidad ha realizado un esfuerzo presupuestal histórico en apoyo a los productores pecuarios, destinando tan solo en el último ejercicio una bolsa cercana a los 50 millones de pesos invertidos en mejoramiento genético, suplementos alimenticios y sanidad animal.
“Ha sido una inversión sin precedentes en el tema ganadero en Coahuila”, puntualizó. Los protocolos vigentes incluyen la dispersión aérea de mosca estéril y supervisiones permanentes en las zonas de tránsito, con la finalidad de reabrir las fronteras comerciales a la brevedad y proteger el patrimonio de las familias del campo.
La presencia del gusano barrenador en Coahuila registró un ligero incremento durante la última semana al pasar de 19 a 21 casos activos, de acuerdo con los reportes más recientes de vigilancia epidemiológica. El avance de la plaga mantiene en alerta a las autoridades sanitarias y al sector ganadero debido a su desplazamiento hacia la zona fronteriza del Estado.
Actualmente, el municipio de Múzquiz concentra el mayor número de casos en la entidad, con seis reportes activos. Le sigue Saltillo, con cinco casos, mientras que General Cepeda acumula cuatro.
El resto de los contagios se distribuyen con un caso activo en cada uno de los municipios de Arteaga, Monclova, Ramos Arizpe, Sabinas y San Juan de Sabinas.