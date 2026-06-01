Refuerza Coahuila blindaje sanitario contra amenaza del gusano barrenador

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, informó que Coahuila mantiene un blindaje absoluto y operaciones de cerco sanitario para combatir y erradicar los brotes del gusano barrenador del ganado que amenaza a la producción local.

El Mandatario destacó que la entidad ha realizado un esfuerzo presupuestal histórico en apoyo a los productores pecuarios, destinando tan solo en el último ejercicio una bolsa cercana a los 50 millones de pesos invertidos en mejoramiento genético, suplementos alimenticios y sanidad animal.

“Ha sido una inversión sin precedentes en el tema ganadero en Coahuila”, puntualizó. Los protocolos vigentes incluyen la dispersión aérea de mosca estéril y supervisiones permanentes en las zonas de tránsito, con la finalidad de reabrir las fronteras comerciales a la brevedad y proteger el patrimonio de las familias del campo.