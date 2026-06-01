Coahuila: entregan 25 mineros de Pasta de Conchos a sus familias desde que inició rescate

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    Coahuila: entregan 25 mineros de Pasta de Conchos a sus familias desde que inició rescate
    Las familias de los trabajadores fallecidos han esperado durante años avances en las labores de recuperación. Hasta el momento, 25 mineros identificados han sido entregados a sus seres queridos para brindarles un cierre a una larga etapa de incertidumbre. FOTO: CUARTOSCURO

Familiares de las víctimas sostendrán una reunión con autoridades este 2 de junio para conocer nuevos detalles sobre los avances de las labores de rescate e identificación

A más de cuatro años de que iniciaron los trabajos de rescate de los mineros de Pasta de Conchos, las familias han logrado el retorno de 25 hombres que quedaron sepultados en el fatal siniestro que sacudió a la Región Carbonífera de Coahuila en febrero de 2006.

Fue a inicios de 2022 cuando comenzaron los trabajos de rescate de los mineros de Pasta de Conchos y, aunque las labores han sido constantes durante la mayor parte del tiempo, las familias estiman que el proyecto podría concluir con la recuperación de los 63 mineros que quedaron sepultados hasta el año 2030.

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Hasta el momento, las autoridades, coordinadas por la Comisión Federal de Electricidad, han recuperado los restos de 31 mineros.

De ese total, al menos 25 mineros han sido identificados por las autoridades, que a su vez han realizado la entrega de los restos a las familias que los esperaron durante los últimos 20 años.

Algunos de ellos son José Alfredo Ordóñez Martínez, Guillermo Iglesias Ramos, Juan Raúl Arteaga García, Pablo Soto Nieto, Margarito Cruz Ríos, Mario Alberto Ruiz Ramos, José Alfredo Silva Contreras y Óscar Javier Cerda Espinoza.

Actualmente, las autoridades continúan con la búsqueda de los restos de otros 32 mineros en las zonas que han sido delimitadas para su exploración.

De acuerdo con las familias, este 2 de junio se reunirán con las autoridades para recibir nueva información sobre el avance del proceso.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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