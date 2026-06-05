Llaman a respetar Ley Seca durante jornada electoral; habrá operativo especial de vigilancia en Torreón

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    Llaman a respetar Ley Seca durante jornada electoral; habrá operativo especial de vigilancia en Torreón
    Dora Elia Salinas Durán, presidenta de la Comisión de Inspección, Verificación y Protección Civil, advirtió sanciones para quien viole la Ley Seca. SANDRA GÓMEZ

Autoridades municipales advierten que supervisarán el cumplimiento de la medida en establecimientos y eventos públicos

TORREÓN, COAH.- Con motivo de la jornada electoral que se llevará a cabo este domingo 7 de junio, la presidenta de la Comisión de Inspección, Verificación y Protección Civil, Dora Elia Salinas Durán, exhortó a propietarios, encargados y responsables de establecimientos dedicados a la venta de bebidas alcohólicas en Torreón, a respetar la disposición estatal que establece la suspensión temporal de su comercialización durante el proceso comicial.

La regidora recordó que, de acuerdo con el decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila, la denominada Ley Seca entrará en vigor a partir de las 00:00 horas del sábado 6 de junio y permanecerá vigente hasta las 24:00 horas del domingo, periodo durante el cual quedará prohibida la venta de bebidas embriagantes en todo el territorio estatal.

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Para garantizar el cumplimiento de esta medida, informó que la Dirección de Inspección y Verificación Municipal implementará un operativo especial de supervisión y vigilancia, en coordinación con distintas dependencias y corporaciones de seguridad, con el objetivo de detectar posibles incumplimientos y actuar conforme a la normatividad vigente.

Salinas Durán destacó que la restricción no solo aplica a establecimientos comerciales, sino también al consumo de bebidas alcohólicas en eventos, festejos o reuniones sociales abiertas al público, en apego a las disposiciones emitidas por las autoridades estatales para preservar el orden durante el desarrollo de la jornada democrática.

La Edil subrayó que el respeto a estas medidas contribuye a mantener un ambiente de civilidad, seguridad y tranquilidad para que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto en condiciones adecuadas.

Asimismo, reiteró el llamado a comerciantes y organizadores de eventos a actuar con responsabilidad y apego a la ley, evitando sanciones derivadas del incumplimiento de la disposición oficial.

La Comisión de Inspección, Verificación y Protección Civil está integrada además por las regidoras María Fernanda González Aponte y Rosa María Díaz Venegas, así como por el regidor Raúl Fabián Ruelas Navarro.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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