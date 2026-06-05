Llaman a respetar Ley Seca durante jornada electoral; habrá operativo especial de vigilancia en Torreón

La regidora recordó que, de acuerdo con el decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila, la denominada Ley Seca entrará en vigor a partir de las 00:00 horas del sábado 6 de junio y permanecerá vigente hasta las 24:00 horas del domingo, periodo durante el cual quedará prohibida la venta de bebidas embriagantes en todo el territorio estatal.

TORREÓN, COAH.- Con motivo de la jornada electoral que se llevará a cabo este domingo 7 de junio, la presidenta de la Comisión de Inspección, Verificación y Protección Civil, Dora Elia Salinas Durán, exhortó a propietarios, encargados y responsables de establecimientos dedicados a la venta de bebidas alcohólicas en Torreón , a respetar la disposición estatal que establece la suspensión temporal de su comercialización durante el proceso comicial.

Para garantizar el cumplimiento de esta medida, informó que la Dirección de Inspección y Verificación Municipal implementará un operativo especial de supervisión y vigilancia, en coordinación con distintas dependencias y corporaciones de seguridad, con el objetivo de detectar posibles incumplimientos y actuar conforme a la normatividad vigente.

Salinas Durán destacó que la restricción no solo aplica a establecimientos comerciales, sino también al consumo de bebidas alcohólicas en eventos, festejos o reuniones sociales abiertas al público, en apego a las disposiciones emitidas por las autoridades estatales para preservar el orden durante el desarrollo de la jornada democrática.

La Edil subrayó que el respeto a estas medidas contribuye a mantener un ambiente de civilidad, seguridad y tranquilidad para que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto en condiciones adecuadas.

Asimismo, reiteró el llamado a comerciantes y organizadores de eventos a actuar con responsabilidad y apego a la ley, evitando sanciones derivadas del incumplimiento de la disposición oficial.

La Comisión de Inspección, Verificación y Protección Civil está integrada además por las regidoras María Fernanda González Aponte y Rosa María Díaz Venegas, así como por el regidor Raúl Fabián Ruelas Navarro.