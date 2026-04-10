Refuerzan proximidad social con acciones de prevención en escuelas y empresas de Ramos Arizpe

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Coahuila
/ 10 abril 2026
    Refuerzan proximidad social con acciones de prevención en escuelas y empresas de Ramos Arizpe
    La unidad de Proximidad Social encabezó las jornadas de orientación. CORTESÍA

La Dirección de Seguridad Pública realizó actividades de prevención en escuelas y empresas

Como parte de las estrategias de cercanía ciudadana impulsadas por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, la Dirección de Seguridad Pública, a través de la unidad de Proximidad Social, llevó a cabo diversas actividades de orientación y prevención en instituciones educativas y empresas del municipio.

Durante la jornada, se brindó atención a la empresa Meridian Technologies, donde se impartió una plática sobre prevención de accidentes viales, con el objetivo de fomentar una cultura de responsabilidad y seguridad entre las y los trabajadores.

$!En escuelas se ofreció la charla “La Responsabilidad de ser Padres”.
En escuelas se ofreció la charla “La Responsabilidad de ser Padres”. CORTESÍA

La unidad de Proximidad Social informó que durante el mes de abril el agrupamiento K9 continuará visitando escuelas del municipio, como parte de las actividades por el Día del Niño, con el propósito de acercar estas dinámicas a la comunidad estudiantil.

El alcalde destacó que la proximidad social es una herramienta clave para fortalecer la confianza y el tejido social, por lo que se continuará llevando este tipo de programas a escuelas, empresas y familias en distintos sectores de Ramos Arizpe.

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En el ámbito educativo, las acciones se extendieron a la secundaria No. 1 “Humberto Moreira”, la escuela primaria “Pablo L. Sidar” y el jardín de niños “Bertha Carvajal”, donde se desarrolló la charla “La Responsabilidad de ser Padres”, dirigida a madres y padres de familia, destacando la importancia del acompañamiento en la formación de niñas, niños y adolescentes.

Asimismo, en la empresa Magnum Technologies se impartió una plática enfocada en la prevención de la violencia contra la mujer, promoviendo entornos laborales más seguros, respetuosos e incluyentes.

Por otra parte, la empresa Mahle realizó un evento con motivo del Día de la Seguridad, en el que participaron alrededor de 300 personas entre trabajadores y sus familias. En este espacio se presentó una demostración del agrupamiento K9, resaltando sus capacidades en labores de vigilancia, prevención y apoyo a la comunidad.

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La unidad de Proximidad Social informó que durante el mes de abril el agrupamiento K9 continuará visitando escuelas del municipio, como parte de las actividades por el Día del Niño, con el propósito de acercar estas dinámicas a la comunidad estudiantil.

El alcalde destacó que la proximidad social es una herramienta clave para fortalecer la confianza y el tejido social, por lo que se continuará llevando este tipo de programas a escuelas, empresas y familias en distintos sectores de Ramos Arizpe.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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