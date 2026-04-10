Refuerzan proximidad social con acciones de prevención en escuelas y empresas de Ramos Arizpe

Como parte de las estrategias de cercanía ciudadana impulsadas por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, la Dirección de Seguridad Pública, a través de la unidad de Proximidad Social, llevó a cabo diversas actividades de orientación y prevención en instituciones educativas y empresas del municipio. Durante la jornada, se brindó atención a la empresa Meridian Technologies, donde se impartió una plática sobre prevención de accidentes viales, con el objetivo de fomentar una cultura de responsabilidad y seguridad entre las y los trabajadores.

La unidad de Proximidad Social informó que durante el mes de abril el agrupamiento K9 continuará visitando escuelas del municipio, como parte de las actividades por el Día del Niño, con el propósito de acercar estas dinámicas a la comunidad estudiantil. El alcalde destacó que la proximidad social es una herramienta clave para fortalecer la confianza y el tejido social, por lo que se continuará llevando este tipo de programas a escuelas, empresas y familias en distintos sectores de Ramos Arizpe.

En el ámbito educativo, las acciones se extendieron a la secundaria No. 1 “Humberto Moreira”, la escuela primaria “Pablo L. Sidar” y el jardín de niños “Bertha Carvajal”, donde se desarrolló la charla “La Responsabilidad de ser Padres”, dirigida a madres y padres de familia, destacando la importancia del acompañamiento en la formación de niñas, niños y adolescentes. Asimismo, en la empresa Magnum Technologies se impartió una plática enfocada en la prevención de la violencia contra la mujer, promoviendo entornos laborales más seguros, respetuosos e incluyentes. Por otra parte, la empresa Mahle realizó un evento con motivo del Día de la Seguridad, en el que participaron alrededor de 300 personas entre trabajadores y sus familias. En este espacio se presentó una demostración del agrupamiento K9, resaltando sus capacidades en labores de vigilancia, prevención y apoyo a la comunidad.

La unidad de Proximidad Social informó que durante el mes de abril el agrupamiento K9 continuará visitando escuelas del municipio, como parte de las actividades por el Día del Niño, con el propósito de acercar estas dinámicas a la comunidad estudiantil. El alcalde destacó que la proximidad social es una herramienta clave para fortalecer la confianza y el tejido social, por lo que se continuará llevando este tipo de programas a escuelas, empresas y familias en distintos sectores de Ramos Arizpe.

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