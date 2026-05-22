Huye al ver una patrulla y cae con su motocicleta a un arroyo en Saltillo

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Saltillo
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    Huye al ver una patrulla y cae con su motocicleta a un arroyo en Saltillo
    Personal de rescate utilizó cuerdas y equipo especializado para recuperar la unidad de dos ruedas que quedó atrapada en el fondo del arroyo tras el accidente. JUAN FRANCISCO VALDÉS

El acompañante del conductor logró huir del lugar tras la caída al arroyo, por lo que las autoridades mantienen la investigación para determinar su identidad

Un hombre resultó lesionado tras caer, junto con su motocicleta, a un profundo arroyo ubicado en la colonia María de León, en Saltillo.

Alfredo “N”, de 55 años de edad, fue atendido por paramédicos de Bomberos. Presentaba una herida abrasiva en la espalda y dolor abdominal, por lo que solicitó ser trasladado a las instalaciones de la Cruz Roja. Su estado de salud fue reportado como fuera de peligro.

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$!Tras las diligencias correspondientes, tanto el lesionado como la motocicleta quedaron a disposición del Ministerio Público para el seguimiento de las investigaciones.
Tras las diligencias correspondientes, tanto el lesionado como la motocicleta quedaron a disposición del Ministerio Público para el seguimiento de las investigaciones. JUAN FRANCISCO VALDÉS

De acuerdo con los primeros informes, Alfredo y un amigo, cuya identidad no fue revelada, viajaban a bordo de una motocicleta de color negro. Al circular por la calle Eleazar Galindo Vara, al percatarse de la presencia de la patrulla 9945 del agrupamiento Policía de Acción y Reacción (PAR), el conductor de la unidad, que carecía de placas de circulación, aceleró con dirección al norte.

Sin embargo, debido a la poca iluminación en la zona, no se percató de que se aproximaba al arroyo. Al terminarse el pavimento, continuó avanzando por un camino de terracería, sin advertir que la vialidad concluía abruptamente.

La oscuridad impidió que ambos ocupantes observaran el límite del arroyo, por lo que terminaron cayendo a una profundidad aproximada de siete metros. Como resultado, el conductor sufrió diversas lesiones, mientras que su acompañante, aún asustado por lo ocurrido, decidió retirarse del lugar.

$!El conductor fue trasladado a las instalaciones de la Cruz Roja para recibir atención médica, mientras que su acompañante abandonó el lugar después del percance.
El conductor fue trasladado a las instalaciones de la Cruz Roja para recibir atención médica, mientras que su acompañante abandonó el lugar después del percance. JUAN FRANCISCO VALDÉS

El afectado fue valorado por los cuerpos de emergencia y posteriormente trasladado a la Cruz Roja para recibir atención médica. En tanto, personal de Bomberos realizó las maniobras necesarias para rescatar la motocicleta.

Mediante el uso de cuerdas, los rescatistas lograron extraer el vehículo de dos ruedas, el cual presentó daños en el asiento y en la parte frontal.

Finalmente, tanto el lesionado como la motocicleta quedaron a disposición del agente investigador del Ministerio Público, quien determinará la situación legal relacionada con la propiedad de la unidad.

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